Maradona | “mi dispiace che non mi si consideri come Ct dell’Argentina”

(Di martedì 7 agosto 2018) "Mi infastidisce non essere preso in considerazione da alcuni giornali argentini che parlano di altri ex ct, ma non pensano a me". Diego Maradona polemizza con la stampa del suo paese, rea di non includere il suo nome tra i papabili al posto di commissario tecnico della nazionale albiceleste. "Non c'è molto da dire, questo è il giornalismo sportivo che noi argentini abbiamo. In ogni caso ho un contratto di 3 anni e la Dynamo Brest ha la mia parola, anche se io darei la mia vita per la Seleccion", aggiunge su Instagram.