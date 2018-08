Mara Venier rifà Domenica in e scatena la ' guerra' sui social

Mara Venier insulta una fan su Instagram : Mara Venier sui social si infiamma contro una follower che si è lasciata scappare un commento poco gradito alla conduttrice di “Domenica In”. L’utente ha ironizzato sull’età generale non proprio giovanissima dei colleghi di lavoro della presentatrice, che ha perso il controllo su Instagram replicando immediatamente alla donna. «Grandissima str***etta», ha tuonato la Mara furiosa che ha palesemente difeso il gruppo e invitato ...

Gerry Scotti commenta l’addio di Mara Venier e l’arrivo di Iva Zanicchi : Mara Venier a Domenica In: l’in bocca al lupo di Gerry Scotti Ultimi giorni di vacanza per Gerry Scotti prima di iniziare un’altra intensa stagione televisiva. Il conduttore, dopo una vacanza in Sicilia, sta partendo per un’avventura in moto assieme alla compagna Gabriella Perino e a un gruppo di amici, come ha svelato in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha parlato anche di lavoro e di ...

Mara Venier arruola Selvaggia Lucarelli e Diaco a Domenica In? : Selvaggia Lucarelli e Pierluigi Diaco a Domenica In di Mara Venier? Continuano imperterrite le indiscrezioni e le anticipazioni sulla prossima stagione di Domenica In. Mara Venier e la nuova squadra dello storico contenitore Domenicale targato Rai1 sono già al lavoro da alcune settimane. Nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, Mara Venier ha svelato che nella nuova edizione di Domenica In, al via il 16 ...

Retroscena Blogo : Domenica In - l'idea iniziale di Mara Venier - gli opinionisti a rotazione - Alessia Macari fissa : Dopo avervi dato conto del possibile coinvolgimento di Selvaggia Lucarelli, oggi su Blogo forniamo ulteriori dettagli sulla nuova edizione di Domenica In al via da settembre prossimo con la conduzione di Mara Venier.Secondo quanto ci risulta, nel programma di Rai1 si alterneranno (cinque puntate a testa) circa sei opinionisti, tra i quali, appunto, dovrebbe figurare la giornalista del Fatto Quotidiano, che, quindi, non sarà una presenza fissa ...

Domenica In - Mara Venier vuole Selvaggia Lucarelli nel cast : Intervistata dal quotidiano Il Messaggero, Mara Venier qualche giorno fa ha rivelato che nella nuova edizione di Domenica In al via a settembre su Rai1, ci saranno l'ex ciociara di Avanti un altro Alessia Macari e l'attrice Gabriella Germani che imiterà Maria De Filippi conducendo Gli amici di Maria, "una specie di Corrida con cantanti strampalati da giudicare". Non ci sarà invece Cristiano Malgioglio perché "al direttore di Rai1 Teodoli non ...

Domenica In - il colpaccio di Mara Venier : chi è la vip che vuole portare nel programma : Mara Venier vuole a Domenica in Selvaggia Lucarelli . Lo scrive il sito Blogo riportando l'indiscrezione che la giornalista è stata contattata dalla Venier che 'starebbe pensando ad allestire una ...

Mara Venier furiosa : la replica ad una critica sui social : Mara Venier risponde ad un attacco sui social: “Str****ta” Nelle ultime ore sta facendo il giro del web la replica di Mara Venier ad uno dei tanto attacchi dei suoi followers. La conduttrice di Domenica In 2018/2019 ha dato della str***a ad una signora che ha criticato una foto pubblicata qualche giorno fa. Lo scatto in questione ritrae Mara Venier con la nuova squadra di lavoro del prossimo contenitore domenicale di Rai1: ...

Mara Venier contro Cristiano Malgioglio? La replica di lui : Cristiano Malgioglio sbotta: “Nessun dissapore con Mara Venier” Cristiano Malgioglio non ci sta! In una recente intervista rilasciata a Il Messaggero, Mara Venier ha sbugiardato l’amico dicendo che l’avrebbe preso solo per una puntata per la sua nuova Domenica in, in onda dal 16 settembre su Rai1, ma al direttore Angelo Teodoli non piace. Secondo le ultime indiscrezioni, Cristiano Malgioglio non avrebbe detto di no a ...

Mara Venier e Malgioglio ai ferri corti? Il retroscena : Cristiano Malgioglio e Mara Venier hanno discusso? In queste ultime settimane a far molto parlare gli italiani sono stati senza ombra di dubbio Mara Venier e Cristiano Malgioglio. Il motivo? Quest’ultimo, una decina di giorni fa, ha rivelato sui giornali di essere stato costretto a dire no alla proposta della sua amica Mara Venier di partecipare a Domenica In, preferendo restare a Mediaset, dove sarà presenza fissa nel programma di Piero ...

