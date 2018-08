Mangiano stufato a veglia funebre | 8 morti

calcioweb.eu

(Di martedì 7 agosto 2018) Lima, 7 ago. (AdnKronos) – Almeno otto persone sono morte e 20 sono ricoverate in gravi condizioni dopo aver partecipato a una. Secondo quanto hanno riferito le autorità della regione di Ayacucho, nel sud del Perù, è probabile che il cibo servito alla cerimonia fosse contaminato. Specialisti sono stati inviati dal governo nel distretto di San José de Ushua per trovare la fonte della contaminazione che, secondo i media locali, potrebbe essere veleno per topi o insetticida. Fonti ospedaliere parlano di circa 20 persone in gravi condizioni dopo aver mangiato unodi carne offerto alla: tra i ricoverati anche il sindaco della città e due dei figli del defunto.L’incidente arriva a meno di un mese dall’intossicazione che ha colpito centinaia di alunni peruviani, che si sono sentiti male dopo aver fatto colazione in decine di scuole nella ...