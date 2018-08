“Mamma esco un attimo” Il suo corpo ritrovato massacrato da tante coltellate | adesso la

caffeinamagazine

(Di martedì 7 agosto 2018) L’ultima volta che l’avevano vista si trovava a casa, da sola. Era uscita per andare a trovare una sua amica, ma poi non era più tornata. Così i familiari avevano allertato la polizia che ha subito avviato le indagini. Il giorno seguente ildella 13enne è stato trovato da un giovane che stava passeggiando con i cani nel bosco. Ad uccidere Lucy McHugh sono state diverse, anche se non è ancora stata trovata l’arma del delitto per la polizia il responsabile della sua morte sarebbe stato il ragazzo che per alcuni mesi aveva lavorato in casa loro, il 24enne Stephen Nicholson di Southampton.Pare che i due avessero una relazione, anche se nessuno era a conoscenza del loro rapporto: da qualche mese l’adolescente aveva aggiornato il suo stato su Facebook con “impegnato” non specificando però con chi. Tutta la famiglia è sconvolta per ...