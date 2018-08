Maltempo USA | devastante tempesta di grandine in Colorado | chicchi come palle da

Maltempo - Lecco : chiusa la galleria del Monte Barro in direzione Sud : La galleria del Monte Barro a Lecco in direzione sud è stata chiusa stamani per interventi, dopo il temporale che si è abbattuto nella notte sulla città manzoniana. L’Anas ha disposto la temporanea chiusura per consentire un controllo e interventi di manutenzione straordinaria per allagamenti. Il traffico per gli automobilisti da Lecco diretti a Milano è deviato sulla Provinciale dei Laghi, con uscita obbligatoria a Pescate. Si sono ...

Maltempo - violenti temporali sulle Alpi : disastro in Val Ferret per una frana su un campeggio - un morto. Chiusa la strada del traforo del Gran San Bernardo : Situazione complicata per via del Maltempo in Valle D’Aosta, dove si sono verificate diverse frane. In particolare il disastro in Val Ferret nel pomeriggio ha provocato almeno un morto dopo un violento nubifragio nel territorio comunale di Courmayeur. La vittima, sorpresa dalla colata di fango e detriti mentre si trovava a bordo della propria auto che è stata trascinata via dalla corrente, è rimasta incastrata nelle lamiere della sua auto, ...

Maltempo - fulmini e pioggia su Ragusa : L'ondata di Maltempo annunciata nei giorni scorsi dalle previsioni meteo e' arrivata. Dalle 14 circa su Ragusa si sta abbattendo un temporale

Maltempo USA - settimane di piogge incessanti ad est : gravissime alluvioni - possibile crollo di una diga in Virginia [GALLERY] : 1/25 ...

Estate - vacanze : per 300.000 cambio programma a causa del Maltempo : Confturismo–Confcommercio, insieme alle federazioni di categoria, con il contributo dell’Istituto Piepoli, ha scattato la fotografia delle vacanze estive: si è rilevato che tra maggio e luglio circa 300.000 italiani hanno cancellato o spostato una vacanza a causa del maltempo. Il budget medio degli italiani per la vacanza estiva sara’ di 847 euro pro capite e il mese dove si spendera’ di piu’ e’ agosto con una ...

Maltempo : da Intesa Spaolo 15 mln euro per danni causati da eventi straordinari : Padova, 24 lug. (AdnKronos) - Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 15 milioni di euro per finanziamenti a condizioni agevolate destinati alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti e alle famiglie che hanno subito danni a causa degli straordinari eventi atmosferici che hanno colpito in q

Maltempo - forte vento a Taranto : allarme per le polveri dell’Ilva tra le case - gente chiusa in casa. “E domani sarà ancora peggio” : Il forte vento provocato dal Maltempo di oggi ha trascinato le polveri dai parchi minerali dello stabilimento Ilva di Taranto tra le abitazioni, generando preoccupazione tra i cittadini, che hanno postato foto e video definendo lo scenario “infernale“. Ma e’ quella domani la giornata segnalata dall’Arpa Puglia, sul proprio sito, come Wind day, quando il forte vento spira da nord ovest (area industriale) disperdendo le ...

Maltempo Padova : danni per milioni di euro a causa dei nubifragi - “30mm di pioggia per metro quadrato in appena 20 minuti” : I violentissimi temporali che hanno colpito Padova sabato pomeriggio e ieri sera, hanno causato, come è già noto, numerosi danni. Soprattutto sabato, spiega in una nota il Comune, “si è trattato di un evento straordinario per intensità con raffiche di vento che hanno toccato i 100km/h, secondo i dati rilevati dalle stazioni meteo, e pioggia torrenziale. I pluviometri hanno rilevato oltre 30mm di pioggia per metro quadrato in appena 20 ...

Maltempo : Padova - danni per alcuni milioni di euro a causa di nubifragi (5) : (AdnKronos) - "Ovviamente dispiace che famiglie e attività produttive abbiamo avuto dei danni, vedremo di essere rapidi nel definire le modalità di risarcimento; ad oggi non siamo in grado di stimare i danni, che saranno comunque nell’ordine di alcuni milioni di euro. L’ARPAV ci dice che nei prossim

Maltempo : Padova - danni per alcuni milioni di euro a causa di nubifragi (4) : (AdnKronos) - L’assessore ai lavori pubblici Andrea Micalizzi fa il quadro della situazione odierna: "Abbiamo avuto due temporali molto intensi in due giorni, e ieri sera mentre finalmente tiravamo il fiato dopo 24 ore di lavoro ininterrotto, il nuovo nubifragio ci ha creato naturalmente qualche dif

Maltempo : Padova - danni per alcuni milioni di euro a causa di nubifragi (3) : (AdnKronos) - "Abbiamo passato due giornate difficili- spiega il sindaco - e devo ringraziare in primis tutte le squadre che sono intervenute fin dai primi minuti successivi al nubifragio ma anche tutti i Padovani che sono scesi in strada ad aiutare. Purtroppo ieri sera abbiamo avuto una replica, an

Maltempo : Padova - danni per alcuni milioni di euro a causa di nubifragi (2) : (AdnKronos) - Questo spiega in parte i tanti allagamenti che si sono registrati in tutta la città, perché anche una rete fognaria ben strutturata fatica a smaltire simili volumi d’acqua in tempi così brevi. Per fortuna non si sono registrati danni alle persone, mentre molte case e scantinati sono st

Maltempo : Padova - danni per alcuni milioni di euro a causa di nubifragi : Padova, 23 lug. (AdnKronos) - Numerosi i danni causati dai temporali che hanno colpito Padova nel weekend. Soprattutto quello di sabato è da considerarsi un evento straordinario per intensità con raffiche di vento che hanno toccato i 100km/h secondo i dati rilevati dalle stazioni meteo e pioggia tor

Forti disagi all’aeroporto di Treviso a causa del Maltempo : Forti disagi all’aeroporto di Treviso a causa del maltempo Forti disagi all’aeroporto di Treviso a causa del maltempo Continua a leggere L'articolo Forti disagi all’aeroporto di Treviso a causa del maltempo proviene da NewsGo.