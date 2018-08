Maltempo | ripresa la circolazione sulla linea Pavia-Cremona

Maltempo Roma : circolazione dei treni in ripresa : La circolazione ferroviaria nel nodo di Roma , fortemente rallentata dalle ore 8 circa a causa dell’ondata di Maltempo che ha colpito la Capitale, è in via di normalizzazione. Interessati i collegamenti alta velocità Roma – Napoli e quelli delle linee regionali FL7 Roma – Formia, FL8 Roma – Nettuno, FL4 Roma – Castelli e FL6 Roma – Cassino. Registrati ritardi medi di un’ora, con punte di 90 minuti, per i ...

Maltempo : ripresa circolazione ferroviaria linea Luino-Gallarate : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – E’ ripresa alle 13.40 la circolazione ferroviaria sulla linea Luino-Gallarate , sospesa dalle 4 di questa notte per danni dovuti al Maltempo e per uno smottamento fra Besozzo e Ternate-Varano Borghi.Durante lo stop, 11 treni regionali sono stati cancellati e uno limitato nel percorso. La mobilità è stata garantita da un servizio sostitutivo con autobus fra Luino e Gallarate.L'articolo Maltempo : ...

Maltempo : traffico ferroviario in ripresa sulla linea Reggio Calabria-Lamezia Terme : sulla linea Reggio Calabria-Lamezia Terme (via Mileto) il traffico è in graduale ripresa dopo l’inconveniente tecnico agli impianti di circolazione a Eccellente provocato dal Maltempo: lo rende noto Rfi spiegando che i convogli in viaggio hanno subito ritardi fino a 60 minuti, mentre un regionale è stato limitato nel percorso. Prosegue l’intervento dei tecnici di Rfi. L'articolo Maltempo: traffico ferroviario in ripresa sulla linea ...