Maltempo | migliaia di fulmini sui cieli della Sardegna

(Di martedì 7 agosto 2018) Tra i quattro e cinquemilain poche ore, con temporali e nubifragi, si sono abbattuti sullameridionale nel pomeriggio di oggi. Sono ormai due giorni che l’Isola è interessata da un vasto fenomeno elettrico: ieri una coppia è stata centrata in pieno da una saetta mentre pranzava sotto un albero del parco di Monte Urpinu, a Cagliari. Ed è di nuovo allerta per possibili bombe d’acque e grandinate eccezionali, come quella cha ‘imbiancato’ alcuni giorni fa l’altopiano di Campeda, in provincia di Nuoro. L'articolodisuiMeteo Web.