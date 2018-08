Maltempo | migliaia di fulmini nei cieli della Sardegna

Maltempo : migliaia di fulmini sui cieli della Sardegna : Tra i quattro e cinquemila fulmini in poche ore, con temporali e nubifragi, si sono abbattuti sulla Sardegna meridionale nel pomeriggio di oggi. Sono ormai due giorni che l’Isola è interessata da un vasto fenomeno elettrico: ieri una coppia è stata centrata in pieno da una saetta mentre pranzava sotto un albero del parco di Monte Urpinu, a Cagliari. Ed è di nuovo allerta per possibili bombe d’acque e grandinate eccezionali, come ...

Maltempo Lombardia : grandine a Mantova e Brescia - migliaia di euro di danni su mais e vigneti : Coltivazioni di mais e vigneti distrutti: è quanto emerso dal primo monitoraggio di Coldiretti Lombardia sul Maltempo che questa notte ha investito l’Alto e Medio Mantovano in particolare i comuni di Roverbella, Medole e Castel d’Ario, dove il vento ha scoperchiato edifici e la tempesta di ghiaccio ha devastato le vigne e centinaia di ettari di mais con danni stimati già in diverse migliaia di euro. grandine e forti raffiche hanno ...

Maltempo Verona - Confagricoltura : danni per centinaia di migliaia di euro : Un forte temporale ha colpito nella notte le zone del Basso Veronese, provocando danni enormi dovuti soprattutto al vento, che ha divelto piante, scoperchiato tetti e danneggiato casolari e strutture. Colpite in particolare le zone di Cologna Veneta, Sorgà, Legnago, Erbé, Albarella, Zevio, Colognola, San Martino. “Alle 3.50 si è scatenato il finimondo con pochissima acqua e grandine, ma una tromba d’aria che ha fatto volare via le ...