Maldini e gli altri campioni diventati dirigenti | bandiere in campo e dietro la scrivania

Maldini : «Al Milan avrò gli stessi compiti di Leonardo. Elliott ha un progetto serio» : «Mi occuperò della prima squadra, del settore giovanile, del mercato, dei rapporti con l'allenatore. Tutto quello che farà Leo lo farò anche io». L'articolo Maldini: «Al Milan avrò gli stessi compiti di Leonardo. Elliott ha un progetto serio» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Paolo Maldini - presentazione / Info streaming video e diretta tv : la gioia degli ex compagni al Milan : Maldini Day, il Capitano torna al Milan - e nel mondo del calcio - a nove anni dall'addio al rossonero. Conferenza stampa alle 16:30: il ruolo da Direttore Sviluppo Strategico Area Sport.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 11:58:00 GMT)

Milan – Il ritorno di Maldini ‘benedetto’ dalla moglie - il messaggio di Adriana : “ora viene il bello” : Paolo Maldini torna al Milan nel ruolo di dirigente, tutta la felicità della moglie Adriana Fossa Blanco in un post Instagram L’annuncio del ritorno di Paolo Maldini al Milan ha commosso tantissimi tifosi rossoneri. Una leggenda del club appartenuto a Silvio Berlusconi, che ha scritto la storia della squadra rossonera, torna ad essere al centro (seppur in un ruolo del tutto inedito) del progetto del Milan. Tra i dirigenti della ...

Maldini al Milan - i commenti sui social : dagli ex compagni ai giornalisti : La reazione del mondo social è stata immediata. Tanti i commenti alla notizia, nonostante fosse una domenica d'agosto, nella quale la maggior parte è in vacanza. Gli smartphone però restano sempre a ...

Maldini : 'Milan incancellabile - ma ancora niente per il ritorno. Ronaldo alla Juve? Molto bello - non per gli altri...' : ... sia professionalmente che personalmente: ho fatto quello che ho fatto nel mondo del calcio e mi sono realizzato come uomo. Il massimo a cui potevo aspirare, soprattutto a quell'età'. PAPA' CESARE - '...

Ba : 'Dubbi sul Milan? Maldini aveva ragione - e gli davano dell'arrogante...' : 'Che rabbia per il Milan' . Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex rossoneri Ibrahim Ba parla del momento del Diavolo e difende la decisione di Paolo Maldini di non entrare in società: 'Il Milan è stato una parte importante della mia vita, lo seguo ancora ...

Paolo Maldini compie 50 anni : da Mancini a Bobo Vieri - gli auguri social : Fabio Capello lo definì il 'difensore più forte del mondo', tutto il mondo lo ricorda come un esempio e una bandiera. Paolo Maldini compie oggi 50 anni e sui social hanno tutti dedicato un pensiero o un ricordo all'uomo sinbolo del Milan. Francesco Totti, dodici anni ...

Paolo Maldini : i 50 anni di una leggenda/ Gli auguri commoventi di Serginho : "Grazie a Dio ti ho conosciuto" : Paolo Maldini: i 50 anni di una leggenda, festeggia oggi il compleanno lo storico capitano del Milan. Mezzo secolo per uno dei calciatori più forti di tutti i tempi(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 19:19:00 GMT)

Milan - Maldini compie 50 anni. Gli auguri di Del Piero e Marchisio : “Mi hai insegnato che il bacio sulla maglia è…” : Maldini compie 50 ANNI- Paolo Maldini compie 50 anni. Tanti gli omaggi dai tifosi di tutto il calcio mondiale, tanti i messaggi dai suoi ex compagni in rossonero, ma tanti anche i messaggi dei suoi ex avversari di sempre. Spicca il messaggio di Claudio Marchisio e quelli di Del Piero. Marchisio “Un fenomeno, un esempio […] L'articolo Milan, Maldini compie 50 anni. Gli auguri di Del Piero e Marchisio: “Mi hai insegnato che il ...

Marchisio - auguri a Maldini : 'Mi hai insegnato che il bacio alla maglia è una cosa seria' : TORINO - Oggi un grandissimo del calcio compie 50 anni: Paolo Maldini . Sui social in molti stanno facendo gli auguri all'ex capitano del Milan : dal club rossonero fino al profilo ufficiale della ...