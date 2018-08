Maldini | ' Credo in questo progetto Avere Leo vicino a me è importante'

Milan - il ritorno di Maldini : "Credo in questo progetto e sono contento di esserne parte" : "Sento molto la responsabilità, ma anche la gioia di tornare nel mio ambiente. Della rosa mi ha fatto impressione Cutrone"

Milan - Maldini : 'Credo nel progetto - la mia storia mi impone di essere qui. Leonardo fondamentale' : Paolo Maldini , dopo 9 anni, torna al Milan . Lo farà in veste di dirigente e sarà il direttore sviluppo strategico dell'area sport: l'ex capitano rossonero, che ieri aveva pubbicato una foto su Facebook scrivendo "Back home", risponde alle domande nella conferenza stampa di presentazione. Al suo fianco Leonardo e, ad ...

