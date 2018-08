Lutto al Tg La7 | è morto Pierfrancesco Pangallo Video

blogo

(Di martedì 7 agosto 2018) Lutto nella redazione del Tg La7. E' morto domenica a Roma il giornalista Pierfrancesco Pangallo, all'età di 61 anni. Per anni in lotta contro un cancro, lascia la moglie Elisabetta e i quattro figli Camilla, Giacomo, Nicolò e Filippo. Giornalista per L'Unità negli anni ottanta, approdò successivamente in tv su Videomusic, per poi passare a Telemontecarlo e quindi a La7.