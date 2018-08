L' uomo massa davanti al mare

Fa i complimenti a un uomo - omosessuale massacrato di botte a Milano : Un omosessuale è stato vittima di un violento pestaggio per aver fatto i complimenti, per strada, a un uomo.Succede a Milano, nei pressi della centralissima gay street meneghina di via Lecco, a un tiro di schioppo da Porta Venezia. Qui, come denunciato sulle pagine di Repubblica, un 38nne tedesco è stato massacrato di botte da un ragazzo, che è poi fuggito dopo l"aggressione fisica senza venire ancora identificato dalle forze dell"ordine.Il ...