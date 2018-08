L' ultima trovata buonista | biglietti gratis ai migranti Così ci ripuliamo il

ilgiornale

(Di martedì 7 agosto 2018) Vuoi ripulirti il karma? Allora compra il biglietto aichepotranno andare al cinema. L'iniziativa che di certo farà discutere arriva dal cinema Beltrade a Milano. I richiedenti asilo e ipotranno sedersi di fronte al grande schermo senza pagare un euro, grazie ai generosi spettatori che, oltre al proprio biglietto, decideranno di investire qualche soldino per "ripulire il proprio karma e quello del luogo che lui abita". "Chi va al cinema - si legge nel profilo Facebook del Beltrade - può acquistare oltre a un biglietto per se stesso anche un biglietto a prezzo ultra ridotto per un migrante o un richiedente asilo". Un ticket per un immigrato costerà 3 euro e verrà donato o agli studenti della Rete Scuole Senza Permesso (network di scuole di italiano per immigrati) oppure eiospitati nei centri di accoglienza del quartiere. In cambio, il ...