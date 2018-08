Luca Braidot conquista l' argento nel cross country Delusioni nella pista

Mountain bike - Europei 2018 : Luca Braidot si tinge d’argento nel cross country. Vince Forster : Anche dalla Mountain bike arrivano gioie per quanto riguarda i colori azzurri agli European Championships di Glasgow. Nella prova continentale maschile del cross country, disputatasi in quel di Cathkin Braes Mountain bike Trails, Luca Braidot coglie una strepitosa medaglia d’argento al termine di una gara corsa da vero protagonista. Sempre nel vivo della corsa Braidot, in un primo momento assieme al compagno di squadra Marco Aurelio ...