L'operazione Apocalisse esplode su Hearthstone : Legioni di giocatori di Hearthstone in camice hanno invaso il laboratorio segreto del Dott. Boom per iniziare a lavorare su Operazione Apocalisse, la nuova espansione dell'acclamato gioco di carte digitale Blizzard Entertainment. Operazione Apocalisse offre 135 carte esplosive e una serie di nuove, elettrizzanti meccaniche di gioco. Nessun progetto è troppo difficile (o pericoloso) per il Dott. Boom e il suo variegato team di scienziati, ...

Hearthstone : fino al 35% di sconto per prenotare la nuova espansione operazione Apocalisse : Di recente Blizard ha annunciato la nuova espansione di Hearthstone: Operazione Apocalisse. Come nostra consuetudine proponiamo a voi, giocatori di Hearthstone, una promozione per poter acquistare la prossima espansione ad un prezzo scontato ed essere così pronti ad aggiornare i vostri deck con le 135 nuove carte! Per un periodo di tempo limitato Amazon vi offre infatti la possibilità di acquistare l'espansione con uno sconto fino al 35%, ben ...

