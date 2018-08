Londra | si muove a passi da gigante Antofagasta

Londra : Taylor Wimpey si muove verso il basso : In forte ri basso Taylor Wimpey , che mostra un disastroso -2,06%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Taylor ...

Londra : si muove a passi da gigante Next : Prepotente rialzo per Next , che mostra una salita bruciante del 2,18% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Next mantiene forza ...