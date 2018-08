Londra | incendio doloso in un sobborgo | muore bambino di 7 anni

Londra - incendio al Mandarin Oriental Hyde Park : nessun ferito : Londra, incendio al Mandarin Oriental Hyde Park: nessun ferito Non si conoscono ancora le cause del rogo, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze né per gli ospiti della struttura né per i membri del personale.Continua a leggere Non si conoscono ancora le cause del rogo, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze né per […] L'articolo Londra, incendio al Mandarin Oriental Hyde Park: nessun ferito proviene da NewsGo.