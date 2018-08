Lombok | terremoto Indonesia | 142 morti Si scava tra le macerie della mosche | italiani

Il numero di morti per il terremoto nell’isola indonesiana di Lombok è salito a 105 : Il numero di morti del terremoto che domenica scorsa ha colpito l’isola di Lombok, in Indonesia, è salito a 105. Le scosse hanno causato il crollo di centinaia di edifici, molti dei quali abusivi e costruiti con materiali scadenti. Almeno 20 mila The post Il numero di morti per il terremoto nell’isola indonesiana di Lombok è salito a 105 appeared first on Il Post.

Terremoto Indonesia - i quartieri distrutti e la moschea crollata : le immagini di Lombok dal drone : A distanza di quasi due giorni dal Terremoto di magnitudo 7.0 che ha colpito l’Indonesia, un drone ha registrato le immagini di ciò che resta dell’isola di Lombok: interi quartieri distrutti, la moschea crollata e piegata su se stessa. Dall’isola è ancora in corso la fuga di turisti, mentre i morti accertati sono 105. Dalle macerie della moschea è stato tratto in salvo un uomo e secondo fonti locali ci sono ancora persone ...

Lombok - TERREMOTO INDONESIA : 142 MORTI/ Italiani superstiti "vivi per miracolo" - oltre 500 feriti : TERREMOTO INDONESIA: "LOMBOK isola di MORTI". Un turista italiano rivela: "C'è una connazionale gravemente ferita". Le ultime notizie sul sisma di magnitudo 7.0

Terremoto in Indonesia - oltre 140 morti e centinaia di feriti - fino a 20mila sfollati a Lombok : Si aggrava il bilancio delle vittime del Terremoto che ha colpito l'isola di Lombok in Indonesia: secondo gli ultimi aggiornamenti della autorità i morti sono oltre 140 mentre si registrano centinaia ...

Terremoto Indonesia : "Lombok isola di morti"/ Turista italiano : "C'è una connazionale gravemente ferita" : Terremoto Indonesia: "Lombok isola di morti". Un Turista italiano rivela: "C'è una connazionale gravemente ferita". Le ultime notizie sul sisma di magnitudo 7.0

Terremoto in Indonesia : Save the Children - in alcune aree di Lombok 8 case su 10 distrutte : “Ci sono state varie scosse di assestamento durante la notte come ci riferiscono i nostri operatori sul posto, e le persone sono scosse e traumatizzate, soprattutto i bambini che hanno vissuto il secondo Terremoto in una settimana,” ha dichiarato Silverius Tasman dell’organizzazione Yayasan Sayangi Tunas Cilik, partner locale di Save the Children, l’Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro ...

Terremoto Indonesia : esodo di turisti da Lombok : Il Terremoto di ieri sera sull’isola di Lombok ha spinto migliaia di turisti oggi a fare le valigie con l’intenzione di andarsene al più presto dall’isola, tanto che alcune compagnie aree – tra cui la Garuda e Air Asia – hanno annunciato voli extra per consentire a più persone di lasciare l’isola. Secondo Sutopo Purwo Nugroho, il portavoce dell’Agenzia nazionale per la gestione dei disastri, migliaia di ...

Terremoto Indonesia : dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni orientali e settentrionali dell’isola di Lombok : L’Indonesia ha dichiarato lo stato di emergenza per le regioni orientali e settentrionali dell’isola di Lombok fino all’11 agosto a seguito del Terremoto registrato nelle province di Nusa Tenggara Occidentale e Bali: lo ha detto il portavoce dell’Agenzia per mitigazione dei disastri nazionali Sutopo Purwo Nugroho. “Il bilancio delle vittime del potente Terremoto di ieri sera è salito a 91”, ha annunciato ...

Un altro terremoto sull'isola di Lombok : * * * Mondo Il presidente del Sud Sudan Salva Kiir e il capo dell'opposizione ribelle Riek Machar hanno firmato un trattato di pace per terminare la guerra civile che da cinque anni sconvolge il ...

Si aggrava il bilancio del terremoto nell’isola indonesiana di Lombok : Danni e vittime in Indonesia sull’isola di Lombok. Il bilancio aggiornato del terremoto che ha colpito il paradiso asiatico è

Indonesia - terremoto a Lombok : oltre 80 morti e centinaia di feriti : Una settimana dopo la terra ha tremato di nuovo sull'isola Indonesiana di Lombok, e in maniera ancora più violenta. Un nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 6,9 contro quello di 6,4 di domenica...

Indonesia - terremoto a Lombok : 82 morti e centinaia di feriti : Una settimana dopo la terra ha tremato di nuovo sull'isola Indonesiana di Lombok, e in maniera ancora più violenta. Un nuovo terremoto, stavolta di magnitudo 6,9 contro quello di 6,4 di...

Indonesia - forte terremoto a Lombok e Bali : magnitudo 7 : 39 morti e decine di feriti : L' Indonesia si trova lungo la Cintura di fuoco, che abbraccia l'intero Oceano Pacifico e costituisce una delle aree geologiche più instabili al mondo, con centinaia di vulcani e faglie sismiche.