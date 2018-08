Liverpool | Salah e la guida | poco | british | Finivo sempre sul marciapiede

Liverpool-Napoli 5-0 : a Dublino vincono i Reds - in gol anche Salah contro Ancelotti : LIVE 20:52 4 ago LA CRONACA DELLA PARTITA 20:49 4 ago È FINITA: 5-0 A Dublino 20:47 4 ago 90' - 2' di recupero 20:44 4 ago 88' - Angolo per il Napoli 20:41 4 ago 85' - Karnezis! Buon riflesso su ...

Liverpool-Napoli 5-0 : male Karnezis - Salah a segno : Battuta d'arresto per il nuovo Napoli di Ancelotti nel primo test estivo di livello europeo. In campo col tridente Insigne-Milik-Callejon, i partenopei cadono contro il Liverpool di Kolpp e Alisson, ...

PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Liverpool : il duello Salah vs Callejon - ultime novità live : PROBABILI FORMAZIONI Napoli liverpool: info e le ultime novità sui titolari chiamati questa sera in campo a Dublino per la partita amichevole. Oggi esordirà Alisson tra i Reds?.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 16:55:00 GMT)

Liverpool - Klopp : “Ramos spietato su Salah” : Sono passati due mesi dalla finale di Champions a Kiev, ma Juergen Klopp, allenatore del Liverpool, non ha ancora ingoiato il rospo del ko contro il Real Madrid, ancor meno l’intervento di Sergio Ramos su Salah, che costrinse il bomber egiziano a lasciare il campo. Dagli Stati Uniti, dove è in tournée con i ‘Reds’, Klopp è tornato a parlare del capitano spagnolo, definendolo “spietato” e ricordando come il suo ...

Liverpool - Klopp attacca Ramos : 'Fallo su Salah spietato e brutale' : Non è normale il suo modo di giocare, è come se il mondo accettasse che si usino le armi per vincere'. Klopp ritiene che Ramos debba essere sanzionato, ma non pensa di essere ossessionato dal ricordo ...

Liverpool - Klopp non dimentica : "L'intervento di Sergio Ramos su Salah spietato e brutale" : Il tecnico dei Reds: "La storia del calcio è fatta anche di incidenti, ma il suo comportamento non mi è piaciuto"

Liverpool - altra papera di Karius. Ma Salah lo difende : 'Ignora gli haters'. Casillas : 'Lasciatelo in pace' : Ci sono tanti altri problemi più seri nel mondo, c***o! Lasciate in pace questo ragazzo. Che è anche una persona, come lo siamo tutti!". ICC, TUTTI I VIDEO Guarda tutti i video

Salah rinnova e diventa il giocatore più pagato nella storia del Liverpool : Il nuovo contratto fino al 2023 porterà a un raddoppio dell'ingaggio per l'attaccante egiziano L'articolo Salah rinnova e diventa il giocatore più pagato nella storia del Liverpool è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Salah rinnova con il Liverpool : Liverpool, 2 lug. (AdnKronos) – Il Liverpool Football Club ha confermato il rinnovo di contratto dell’attaccante egiziano “a lungo termine con il club”. L’attaccante ha affidato il suo futuro al Liverpool mettendo la sua firma sull’accordo, poco più di un anno dopo il suo arrivo ad Anfield dall’As Roma. Il club inglese ha annunciato il prolungamento di un anno dell’attuale contratto in scadenza il ...

Liverpool : Salah rinnova - firma fino a 2023 : Dopo la delusione mondiale l’egiziano Salah ha rinnovato con i Reds un contratto a lunga scadenza (fino al 2023): lo annuncia lo stesso club inglese sul proprio sito. “E’ una grande notizia – il commento del tecnico Jurgen Klopp – questo rinnovo ha un significato preciso, premiare una persona che ha dato il meglio di sé contribuendo in maniera determinante a quanto fatto dalla squadra nella stagione appena ...

