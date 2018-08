Liverpool | che sfortuna! I Reds diventanoviola

Bailey : “mi seguono Roma - Liverpool e Chelsea” : “È vero, mi seguono Roma, Liverpool e Chelsea”. Lo dice, Leon Bailey, attaccante del Bayer Leverkusen, in un’intervista a ‘Kicker’. “Se un club mi vuole deve parlare con il mio entourage e col Bayer, il mio obiettivo principale è crescere, sono giovane, voglio migliorare”, aggiunge il ventenne giamaicano. (AdnKronos)L'articolo Bailey: “mi seguono Roma, Liverpool e Chelsea” sembra essere ...

Premier League 2018-19 : City favorito - Liverpool più forte con Alisson - Sarri al Chelsea : Parte venerdì 10 agosto con la sfida tra Manchester United e Leicester la Premier League 2018-19. Il campionato inglese, anche quest'anno è pronto a regalarci delle sfide appassionanti. Si riparte con il City di Guardiola nuovamente favorito dai pronostici per la vittoria finale. Del resto, i Citizens hanno dimostrato nella passata stagione di avere nettamente una marcia in più rispetto alle rivali. Chi lottera' per il titolo Il Manchester City, ...

Liverpool-Napoli : diretta tv e streaming dell'amichevole su Mediaset Premium e TimVision : Il 4 agosto 2018 il Napoli di Ancellotti giochera' un'amichevole di lusso contro il Liverpool. Dopo le vittorie contro Gozzano, Carpi e Chievo Verona [VIDEO], la squadra di De Laurentiis alzera' l'asticella del livello delle amichevoli estive incontrando i vice campioni d'Europa in una gara che potra' essere ta sia in diretta tv Pay Per Wiew su Mediaset Premium e Sky, sia in streaming live su Premium Play e Sky Go. Inoltre, proprio alcuni giorni ...

Napoli - Ancelotti dopo il Liverpool : 'Siamo a metà. 5 gol? Meglio ora che tra un mese' : "Danno fastidio e devono dare fastidio, brucia sempre perdere", così Carlo Ancelotti ha commentato i 5 gol subiti dal Napoli nell'amichevole di Dublino contro il Liverpool. "E dopo c'è la partita e ...

