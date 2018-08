LIVE European Championships 2018 in DIRETTA | DOPPIO ARGENTO! Braidot pazzesco nella mtb

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Italia protagonista nei tuffi e nella mountain bike! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (martedì 7 agosto), evento multisportivo che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Ci aspetta una giornata letteralmente campale tra Glasgow e Berlino, uno di quei giorni che davvero può segnare l’intera competizione e che l’Italia aveva segnato col cerchio rosso già da diverso tempi: gli azzurri puntano a una ...

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ora tuffi - ciclismo su pista e sincro insieme! Che pomeriggio!

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : ARGENTO E BRONZO nel sincronizzato! Paltrinieri sta meglio e va in finale negli 800!

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : BRONZO nel nuoto sincronizzato! De Luca illude - poi salta

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : De Luca si gioca la medaglia nella 50 km! Avanza Federica Pellegrini!

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : De Luca parte bene nella 50 km. Attesa per Pellegrini e Paltrinieri

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : giornata campale! Simona Quadarella per l'oro - c'è Filippo Tortu nei 100 metri

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : due bronzi nel nuoto - grande Paternoster nel ciclismo su pista!

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : bene l'Italia nell'atletica - 5° Sabbioni nel nuoto. Paternoster in corsa per il podio

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : iniziate le gare di atletica! Bene Paternoster nell'omnium!

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Cerruti di bronzo! Quadarella impressionante - che Panziera! Gli azzurri sprecano nei tuffi

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : è bronzo per Linda Cerruti nel sincro! Bella impressione per la Panziera

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : 6 agosto - inizia l'atletica! Italia da medaglia in nuoto e ciclismo su pista! Occhio ai tuffi

LIVE European Championships 2018 in DIRETTA : Italia - è una pioggia di medaglie! Nuoto fantastico - grande Bastianelli!