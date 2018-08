L' Italia di Tortu ritorna a Pietro e Sara

Atletica - Europei 2018 : l’Italia vuole volare sulle stelle - Filippo Tortu mago dei sogni. 100 metri al cardiopalma per il mito : L’Italia si stringe attorno al suo paladino, una Nazione intera vuole correre con il suo velocista sognando di raggiungere l’iperuranio, un Paese si aggrappa alla nuova icona dell’Atletica leggera che ci ha risvegliati dal torpore e che ora vuole farci entrare in una nuova dimensione. Questo è il giorno di Filippo Tortu, questa può essere la notte che fa sobbalzare tutti gli appassionati di Atletica leggera: agli Europei tutti ...

Atletica - Europei 2018 : Filippo Tortu vuole far sognare l’Italia! Domani semifinali e finale - caccia all’oro sui 100 metri : Cresce l’attesa attorno a Filippo Tortu che martedì 7 agosto andrà a caccia delle medaglie sui 100 metri agli Europei 2018 di Atletica leggera. Dopo il roboante 9.99 corso a fine giugno a Madrid, il brianzolo è entrato in una nuova dimensione, è diventato il punto di riferimento dell’intero movimento e ora va a caccia della consacrazione sulla pista di Berlino, quella che consegnò i record del mondo a Usain Bolt. L’azzurro si ...

Atletica - Europei 2018 : Filippo Tortu vuole far sognare l’Italia! Domani semifinali e finali - caccia all’oro sui 100 metri : Cresce l’attesa attorno a Filippo Tortu che martedì 7 agosto andrà a caccia delle medaglie sui 100 metri agli Europei 2018 di Atletica leggera. Dopo il roboante 9.99 corso a fine giugno a Madrid, il brianzolo è entrato in una nuova dimensione, è diventato il punto di riferimento dell’intero movimento e ora va a caccia della consacrazione sulla pista di Berlino, quella che consegnò i record del mondo a Usain Bolt. L’azzurro si ...

un'Italia che fa il pieno di medaglie. Da domani sognano anche Tortu & C. : Quel Miressi velocista del nuoto, un ragazzo di oltre due metri è meraviglia, come la Quadarella che ha concesso al grande Paltrinieri, dominatore dei 1500 nel mondo, di nuotare con la febbre e ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia vola a Berlino. Tortu : “Sono in forma - da 9.98 tutto è buono”. Vallortigara : “Me la gioco”. L’analisi di Giomi : L’Italia è pronta per volare a Berlino dove dal 6 agosto si disputeranno gli Europei 2018 di Atletica leggera. La nostra Nazionale si presenta con delle importanti ambizioni e con delle concrete chance di medaglia grazie alle punte Filippo Tortu, Elena Vallortigara, Antonella Palmisana, Eleonora Giorgi, le staffette. Alfio Giomi, Presidente FIDAL, ha analizzato la situazione alla vigilia della rassegna continentale, vero trampolino di ...

Atletica - Europei 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Tortu e Vallortigara sugli scudi - staffette promettente - marcia garanzia : L’Italia proverà a essere grande protagonista agli Europei 2018 di Atletica leggera che si disputeranno a Berlino (Germania) dal 6 al 12 agosto. La nostra Nazionale può contare infatti su delle punte importanti che lotteranno sicuramente per le medaglie con la speranza di rimpinguare il nostro bottino e di chiudere la rassegna continentale con un discreto numero di podi. Il nostro movimento si è leggermente risollevato negli ultimi mesi ...

Atletica - Europei 2018 : sette Italiani già in semifinale! Tortu - Grenot e Re evitano le batterie : premiati dal ranking : Gli Europei 2018 di Atletica leggera scatteranno soltanto il 6 agosto a Berlino ma intanto ci sono sette azzurri che possono già festeggiare visto che incominceranno la propria avventura continentale dalle semifinali, saltando così le fatiche del primo turno. La Federazione Europea, infatti, prevede che i migliori 12 atleti del ranking stagionale (aggiornato al 30 luglio 2018) accedano direttamente al second turno. Questi gli azzurri che non ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia sogna con Filippo Tortu - corri veloce verso le medaglie. La copertina azzurra per una magia : Filippo Tortu sarà la carta più promettente dell’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera che si disputeranno a Berlino dal 6 al 12 agosto: puntiamo proprio sul nostro fenomeno della velocità per risplendere nella rassegna continentale e sognare in grande. Ormai il 20enne è il volto copertina dell’intero movimento, è esploso definitivamente in questa stagione grazie a un crescendo rossiniano di prestazioni che lo ha portato a ...

Atletica - Europei 2018 : Italia ambiziosa - gli azzurri ai raggi X. Tra Tortu - Vallortigara e staffette : L’Italia sarà presente con addirittura 91 azzurri agli Europei 2018 di Atletica leggera che si disputeranno a Berlino dal 6 al 12 agosto. Quella che vedremo nella capitale tedesca sarà la seconda formazione più numerosa di tutti i tempi, un contingente molto ampio per dare a diversi giovani la possibilità di fare esperienza in un contesto molto competitivo. La nostra Nazionale disputerà la rassegna continentale con delle discrete ambizioni ...

Atletica - Europei 2018 : Italia ambiziosa - gli azzurri ai raggi X. Tra Tortu - Vallortigara e staffette : L’Italia sarà presente con addirittura 91 azzurri agli Europei 2018 di Atletica leggera che si disputeranno a Berlino dal 6 al 12 agosto. Quella che vedremo nella capitale tedesca sarà la seconda formazione più numerosa di tutti i tempi, un contingente molto ampio per dare a diversi giovani la possibilità di fare esperienza in un contesto molto competitivo. La nostra Nazionale disputerà la rassegna continentale con delle discrete ambizioni ...

Atletica - Europei 2018 : Italia - staffette mai così competitive. Tortu e Grenot trascinatori. E verso le Olimpiadi 2020… : L’Italia potrà contare su delle ottime carte da medaglia agli Europei 2018 di Atletica leggera, in programma a Berlino dal 6 al 12 agosto. La nostra Nazionale si presenta con delle moderate ambizioni nella capitale tedesca al termine di una stagione che ci ha regalato qualche bella soddisfazione come il 9.99 corso da Filippo Tortu e il 2.02 saltato da Elena Vallortigara. Proprio il brianzolo e la veneta saranno le nostre punte di diamante, ...

Atletica - Europei 2018 : gli 89 convocati dell’Italia. Filippo Tortu la stella - presenti Tamberi e Vallortigara : Saranno 89 gli italiani che parteciperanno agli Europei di Atletica, in programma a Berlino dal 6 al 12 agosto. Il Direttore Tecnico delle Squadre nazionali assolute Elio Locatelli ha comunicato l’elenco degli azzurri convocati, 49 uomini e 40 donne. Una lista in aggiornamento perché la squadra maschile potrebbe vedere aumentare le proprie unità: al termine del raduno dello sprint (in programma al CPO di Formia la prossima settimana), ...

Filippo Tortu - il più veloce d’Italia/ Foto - “Faccio molti sacrifici - ma quando scendo in pista sono felice” : Filippo Tortu, ha vent'anni e vive in provincia di Monda. Lui ha battuto il record dei 100 metri, percorrendoli in 9''99. Racconta i numerosi sacrifici, ma la famiglia lo sostiene sempre(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 12:05:00 GMT)

Filippo Tortu - l’Italiano più veloce della storia : «E pensare che sono un ritardatario» : Nella vita di Filippo Tortu, il tempo è un specie di parola magica. Quello che segnalano i cronometri al termine delle sue gare, come quello che si prende lontano dalla pista, a costo anche di far aspettare i suoi amici. Chi lo direbbe mai che quel ragazzone lombardo, vent’anni appena compiuti, capace di sfondare il muro dei 10 secondi sui 100 metri e battere così il leggendario record di Pietro Mennea, è in realtà un inguaribile ritardatario: ...