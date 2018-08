Leonardo da Vinci di Acquapendente | al via il progetto Scienza | nome cosa

A Milano sono già iniziate le celebrazioni per i cinquecento anni dalla nascita di Leonardo Da Vinci : Certamente non in una location casuale, Milano ha iniziato con largo anticipo le celebrazioni per questo importante anniversario leonardesco. Certamente non lo ha fatto una città casuale, ma quella che lo ha ospitato per un ventennio e a cui Leonardo Da Vinci era tanto legato. Lo scorso 19 luglio è stata inaugurata la mostra Leonardo da Vinci Parade che sarà aperta al pubblico fino al 13 ottobre 2019, qualche mese dopo la ricorrenza ...