Lega e M5s stanno giocando col fuoco

huffingtonpost

: Questa immagine è squallida. Stanno minacciando il professor Burioni solo perché si oppone alla follia #NoVax. Solo… - matteorenzi : Questa immagine è squallida. Stanno minacciando il professor Burioni solo perché si oppone alla follia #NoVax. Solo… - ValeriaValente_ : Il ministro Grillo sappia che non le daremo tregua, M5S e Lega stralcino il provvedimento sul rinvio obbligo… - davidefaraone : Solidarietà a @RobertoBurioni. Siamo in Senato e Lega-M5S sui #vaccini stanno imbavagliando l’opposizione. Vogliono… -

(Di martedì 7 agosto 2018) Alla fine in politica i nodi vengono al pettine. Il M5s e lahanno un obiettivo politico di tipo negativo comune: il M5s vuole ridurre ai minimi termini il Pd e lavuole fare la stessa cosa nei confronti di Berlusconi e Forza Italia.L'obiettivo viene perseguito in modo diverso: il M5s intende asfaltare il Pd con uno scontro frontale tenendolo all'opposizione e tagliandogli l'erba sotto i piedi facendo caso mai "cose di estrema sinistra". Invece Salvini punta a svuotare gradualmente Berlusconi e Forza Italia tenendo con essi un rapporto singolare, insieme negli enti locali ma subalterna Forza Italia sul piano nazionale, ridotta nella condizione di opposizione di sua maestà. Per realizzare una operazione di questo tipo però occorre un minimo di tatto e di capacità di mediazione. Salvini lo aveva messo in evidenza quando aveva ottenuto per Forza Italia la ...