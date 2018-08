Lecce Feralpisalò Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | orario | quote e

Coppa Italia - Lecce-Feralpisalò. Liverani : 'Condizione non ottimale' : Primo impegno ufficiale della stagione ormai alle porte, Lecce che si prepara ad affrontare la Feralpisalò in Coppa Italia, match in programma martedì 7 agosto alle ore 20.30 allo Stadio Via del Mare. ...