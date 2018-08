LeBron James può essere il futuro Presidente Usa?

NBA – Nick Young non ha dubbi : “LeBron James diventerà Presidente degli Stati Uniti d’America” : Curioso commento social di Nick Young: l’ex cestista dei Lakers prevede un futuro da Presidente degli Stati Uniti d’America per LeBron James La recente diatriba social fra LeBron James e Donald Trump, con il Presidente USA lanciatosi in un duro attacco al numero 23 dei Lakers, ha attirato l’attenzione di diverse personalità famose. Il commento più ‘originale’ è stato senza dubbio quello di Nick Young. L’ex cestista dei Lakers ha twittato: ...

Trump - un tipo poco «sportivo». Che ora attacca persino LeBron James : C’è un solco antico nella società americana che si riflette nello sport. Jesse Owens, 4 medaglie d’oro a Berlino nel 1936, doveva comunque entrare dalle porte per i neri e passare per la cucina anche se poi doveva salire sul palco delle premiazioni. Cassius Clay, diventando Mohammad Ali, gettò la medaglia vinta a Roma nel 1960 in un fiume, rifiutò la guerra del Vietnam e venne bandito dalle competizioni. A Città del Messico il 16 ottobre di ...

In panchina come sul set! Novità su Space Jam 2 : LeBron James versione ‘sceneggiatore’ - dovrà approvare il copione : Ultime news su Space Jam 2 in arrivo: il copione del sequel del famoso film sarà visionato da LeBron James, principale protagonista, che dovrà dare la sua approvazione Seduto sulla panchina dei Cleveland Cavaliers c’era Tyronn Lue, ma si diceva che il vero allenatore fosse LeBron James. Verità? Forse, vista la grande personalità del numero 23 non sarebbe poi così difficile da credere. Così come non sarebbe difficile da credere che ...

Il lato ‘umano’ di LaVar Ball : “LeBron James è il migliore! Avete visto l’I Promise School? Vuole restituire il favore” : LaVar Ball esalta LeBron James, non soltanto per le qualità sportive, ma anche per il suo lato umano ed applaude l’iniziativa della I Promise School Intervistato nel corso del ‘The Bill Leff e Wendy Snyder Podcast’, LaVar Ball ha fatto notizia come sempre. Il padre di Lonzo Ball, per una volta, non ha creato alcuna polemica, limitandosi ad omaggio il miglior giocatore dell’era attuale dell’NBA: a suo dire, ...

Donald Trump contro LeBron : 'È uno stupido'. Ma Melania sta con James : "Come sapete, la signora Trump ha girato il paese e il mondo parlando ai bambini del loro benessere, della vita sana e dell'importanza di comportamenti online responsabili con la sua iniziativa Be ...

Come LeBron James è diventato l'icona della lotta per i diritti degli afroamericani : Star indiscussa e punto di riferimento nel sociale, LeBron James ha saputo sfruttare la sua indiscutibile popolarità a livello mondiale per farsi voce del mondo afroamericano. James è ancora all'...

Trump vs. LeBron James - cosa c’è di terrificante nell’attacco al migliore cestista del mondo : Che Donald Trump fosse il peggior presidente della storia degli Stati Uniti d’America – peggiore perché il più incolto, volgare, impreparato, pacchianamente narcisista, amoralmente corrotto e, per tutte queste ragioni, anche il più pericoloso – già era assolutamente chiaro molto prima che, vinte le elezioni grazie anche ad un sistema elettorale obsoleto e sballato, il palazzinaro newyorkese mettesse piede alla Casa Bianca. Meno facile – almeno ...

