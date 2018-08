Le patatine fritte con salsa al formaggio viola sono realtà

Cosa hanno in comune il detergente per il WC e le patatine fritte? : patatine fritte e detergente per il WC, possibile abbiano un ingrediente in comune? Ebbene, la risposta è si! Una sostanza è utilizzata in entrambi anche se in quantità molto differenti, la produzione industriale del cibo richiede maggiori tempi di conservazione e quindi l’uso di sostanze che non sono propriamente salutari. patatine fritte e detergente per il WC: Cosa hanno in comune Quando nel 1853, lo chef George Crum, inventò le ...