Le novità di Android Pie

Android Pie - la nuova versione di Android : ecco le novità : Con svariate settimane di anticipo rispetto all’uscita dei nuovi smartphone Pixel previsti per il mese di ottobre, Google ha tolto ufficialmente i veli alla sua prossima versione di Android, la numero 9 battezzata ufficialmente (e senza troppa fantasia) Android Pie. L’aggiornamento riguarderà inizialmente i telefoni Pixel di prima e seconda generazione, che già possono scaricarlo, mentre per gli altri smartphone arriverà più in là. ...

Tutte le novità Android 9 Pie : quali Samsung - Huawei - Honor - Asus - OnePlus e Xiaomi supportati e quando : Android 9 Pie è realtà. La distribuzione del sistema operativo nuovo di zecca e nella sua versione definitiva è partita sui device Google Pixel e Google Pixel 2 ma quali saranno le principali novità introdotte dal device e soprattutto quali smartphone Samsung, Huawei, Honor, Asus, OnePlus e Xiaomi faranno il grande salto al più recente aggiornamento nelle prossime settimane o mesi? Partiamo dalle novità introdotte da Android 9 Pie come le ...

Microsoft Launcher per Android si aggiorna con alcune novità : Dal team di Microsoft Launcher arriva un nuovo aggiornamento di questa popolare applicazione Android: si tratta della versione 4.12. Ecco le novità L'articolo Microsoft Launcher per Android si aggiorna con alcune novità proviene da TuttoAndroid.

Gboard si aggiorna su Android : novità per le GIF - gli sticker e 28 nuove lingue : Gboard ha ricevuto un aggiornamento su Android con novità per le GIF, gli sticker e con il supporto a 28 nuove lingue. L'articolo Gboard si aggiorna su Android: novità per le GIF, gli sticker e 28 nuove lingue proviene da TuttoAndroid.

Honor 8 si aggiorna ad Android 8.0 Oreo : ecco le novità e come installarlo : come vi avevamo annunciato qualche settimana fa, Honor 8 sta ricevendo Android 8.0 Oreo. La data fissata dall'azienda per il rilascio dell'aggiornamento è il 31 luglio e la promessa è stata mantenuta. L'articolo Honor 8 si aggiorna ad Android 8.0 Oreo: ecco le novità e come installarlo proviene da TuttoAndroid.

Enpass - il password manager per Android - si aggiorna in beta con tantissime novità : Sul Play Store è da poco arrivata la versione 6 di Enpass che, ancora in versione beta, porta numerose novità per quello che è […] L'articolo Enpass, il password manager per Android, si aggiorna in beta con tantissime novità proviene da TuttoAndroid.

Microsoft To-Do si aggiorna per Android e iOS : introdotte le novità della UWP : Microsoft To-Do si è aggiornata per tutti gli utenti Android e iOS alla versione 1.35.75 introducendo le novità già introdotte di recente nella UWP di Windows 10 e Windows 10 Mobile. Changelog Ora puoi impostare quali attività sono più importanti per te con un tap sulla stella e ordinare le attività in ordine di importanza Se talvolta dimentichi di pianificare la tua giornata nessun problema! Da ora puoi abilitare una notifica giornaliera che ...

Come cambia Android dopo la multa di Google da 4.3 miliardi di euro/ Ecco 3 possibili novità in arrivo : Google, multa record: 4.3 miliardi per Android. Ultime notizie: abuso di posizione dominante da parte della società di Mountain View, è la più alta sanzione della storia(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 10:19:00 GMT)

YouTube Music - grosse novità in arrivo : qualità audio - supporto Android Auto e molto altro : Google ha già annunciato che YouTube Music diventerà un giorno la principale piattaforma di streaming Musicale dell'azienda, motivo per il quale il servizio offrirà presto agli utenti un maggiore controllo sulla propria Musica e permetterà loro di riprodurre i brani preferiti su ulteriori dispositivi, in modo da raggiungere gli standard dei servizi concorrenti. L'articolo YouTube Music, grosse novità in arrivo: qualità audio, supporto Android ...

Microsoft Office si aggiorna su Android con novità per Word - PowerPoint e Outlook : L’intero pacchetto di Microsoft Office per Android ha ricevuto un aggiornamento che ha aggiunto nuove funzionalità. L’annuncio è stato pubblicato sul sito ufficiale Microsoft, si […] L'articolo Microsoft Office si aggiorna su Android con novità per Word, PowerPoint e Outlook proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Launcher per Android si aggiorna con diverse novità : Il team di Microsoft Launcher per Android nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di questa popolare applicazione.Il team di Microsoft Launcher per Android è costantemente impegnato nel miglioramento di questa popolare applicazione e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento.--Si tratta di un update che porta l’app alla versione 4.11 e introduce diverse novità, alcune delle quali in ...

Android P introduce Magnifier e limita alcune novità ai Pixel di seconda generazione : Con Android P Google introduce la funzione Magnifier, che semplifica le operazioni di copia/incolla del testo, mentre le Smart Selection e le App Actions sono limitate ai Pixel di seconda generazione. L'articolo Android P introduce Magnifier e limita alcune novità ai Pixel di seconda generazione proviene da TuttoAndroid.

Tutte le novità di Android P Developer Preview 4 (Beta 3) : Nella serata di ieri Google ha rilasciato la quarta Developer Preview (Beta 3) di Android P:scopriamo le novità presenti nella nuova versione del robottino verde. L'articolo Tutte le novità di Android P Developer Preview 4 (Beta 3) proviene da TuttoAndroid.

Una cascata di novità per Telegram : doppio aggiornamento iPhone e Android : In grande ripresa Telegram, che, nonostante i problemi palesati ieri (di cui vi abbiamo parlato qui), ha rilasciato un doppio aggiornamento: versione 4.8.3 per iPhone, e release 4.8.10 per dispositivi Android. La maggior parte delle funzioni messe a disposizione risultano condivise tra le due piattaforme, con qualche piccola differenza a favore dell'iterazione realizzata per l'OS mobile di Google. Affondiamo comunque il colpo, per farvi meglio ...