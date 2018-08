Le notti dell' estate a Prima dell' alba il 5 settembre in prima serata su Rai3

Risorgimarche 2018. Jovanotti ma non solo : successo straordinario per la seconda edizione del festival - sfondato il muro delle 150 mila ... : ... forti di questi risultati, per creare ulteriori occasioni di valorizzazione dei luoghi sedi dei concerti e a proseguire sulla via indicata dal festival attraverso eventi e spettacoli che possano far ...

Istituire le “notti Grigie” : rassegna – città per città – della bruttezza che ci circonda : Fu Walter Veltroni, al tempo sindaco di Roma, a immaginare la Notte Bianca. La città spalancava a chiunque le sue porte e si offriva nella sua bellezza. Negli anni tanti sindaci emularono finché anche questa festa è andata declinando per poi scomparire. Era la festa della bellezza. Ma oltre alle rose ci sono le spine, e tanta bellezza di cui godiamo è assediata da altrettanta bruttezza. Riconoscerla, almeno per una notte all’anno, ...

RisorgiMarche - Jovanotti live per solidarietà delle comunità colpite dal sisma : Sarà Lorenzo Jovanotti a chiudere stasera, 5 agosto, la seconda edizione di RisorgiMarche, il festival di solidarietà per le comunità colpite dal sisma ideato e promosso da Neri Marcorè. L'annuncio è ...

Anche Jovanotti a RisorgiMarche il 5 agosto? Rumors sull’ultimo atto della manifestazione : Jovanotti a RisorgiMarche il 5 agosto? Queste le nuove indiscrezioni in merito a una possibile partecipazione di Lorenzo Jovanotti alla manifestazione di Neri Marcorè, Anche se ancora non esiste l'ufficialità. Il Festival dovrebbe concludersi nella giornata del 2 agosto, ma stando alle ultime voci, potrebbe tenersi un concerto speciale di Lorenzo Cherubini nel pomeriggio del 5 agosto che ancora è in cerca di una conferma. La serata finale ...

Caldo - Lombardia nella morsa dell’afa : boom di notti tropicali : Lombardia nella morsa dell’afa, con l’aumento di temperature e umidità anche nelle ore notturne. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti regionale su dati del Servizio meteorologico di Arpa Lombardia. In pianura le massime registrate nella giornata di ieri hanno raggiunto i 34,7 °C di media, con il record di Asola, in provincia di Mantova, dove il termometro ha toccato i 37,1 °C e l’umidità relativa è arrivata all’85%. Proprio gli ...

Mercoledì mattina - nella sala riunioni della Torre civica - a Carbonia - verrà presentata la rassegna 'notti a Monte Sirai'. : Nel suggestivo Parco Archeologico di Monte Sirai riti e spettacoli andranno alla scoperta delle civiltà nuragiche, fenicio-puniche e romane. Un viaggio affascinante tra letteratura, teatro, musica, ...

RIFREDDO/ Il 27 ed il 28 ottobre con le notti delle streghe il terrore tornerà nel Borgo : Ciò che invece si sa è che il percorso di terrore nel Borgo sarà come nel 2017 a pagamento mentre continueranno ad essere gratuiti tutti gli eventi e gli spettacoli sulla grande piazza cittadina. Chi ...

Vela. Gaia Busetta della Società Canottieri Marsala sul podio del Trofeo velico Techno293 : ... una delle principali protagoniste dello scenario velico italiano e mondiale per i continui successi e i trofei vinti, nota per essere stata l'unica atleta al mondo ad aver vinto 5 medaglie ...

No Tav - due notti di scontri a Chiomonte davanti al cantiere della Torino-Lione. Pd e Fi : “Imbarazzante silenzio del governo” : Due serate di guerriglia in Valle di Susa, attorno al cantiere della Torino-Lione. Il primo atto, venerdì sera: a Chiomonte, durante “l’apericena” del campeggio No Tav, un gruppo di 150 persone si è avvicinato al varco 1 della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità lanciando razzi e petardi contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con lacrimogeni, ma forte temporale ha poi costretto i manifestanti a lasciare la zona. ...

Le notti dell'Archeologia al Museo Mine di Castelnuovo dei Sabbioni : Dal 2008 al 2009 partecipa come collaboratore/autore al Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale su 'Strategie e linee guida della politica imperiale da Augusto alla tarda antichità', promosso dall'...

Jerry Calà ospite d'onore al Circolo Canottieri Lazio per la Festa dell'estate : ... la vita di Jerry Calà è sempre stata accompagnata da bellissime canzoni che hanno fatto da colonna sonora ai suoi spettacoli cominciando dagli albori con il gruppo dei Gatti di Vicolo Miracoli, ...

Fondazione Carla Fendi premia i grandi nomi della scienza - Peter Higgs - François Englert e Fabiola Gianotti : Nello spirito del nuovo interesse della Fondazione per la scienza e sulla scia della mostra IL MISTERO DELL'ORIGINE presentata al festival con le due installazioni MITI TRASFIGURAZIONI e LA scienza, ...

Da Villa Adriana a Villa d’Este Tivoli - nuova fabbrica delle arti chiama il mondo per notti di festival e giornate di gusto : A pochi chilometri da Roma, teatro di culture millenarie, si cela e si svela un altro teatro straordinario perché l'unico al mondo che abbraccia in se due palcoscenici patrimonio dell'Unesco, Villa Adriana e Villa d'Este: stiamo parlando di Tivoli, sito d'arte, terme e buongusto a mezz'ora d'auto dalla Capitale, che torna a ospitare per la quarta edizione del "Tivoli chiama - Il festival delle arti", rassegna culturale nata per la ...