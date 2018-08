Le Iene su Brizzi | ' Se il regista si sente diffamato quereli noi | non le ragazze'

Le Iene - Davide Parenti a Fausto Brizzi : "Ci denunci - non si rivalga sulle ragazze" : Davide Parenti, il "papà" de Le Iene, ha scritto una lettera aperta, pubblicata sul sito ufficiale del programma di Italia 1, con il quale si è rivolto a Fausto Brizzi, commentando anche la notizia riguardante la richiesta di archiviazione arrivata da parte della procura di Roma dopo le tre denunce per violenza sessuale ricevute dal regista romano.Come ricordiamo, una serie di ragazze, alcune rimaste anonime, altre no, avevano rilasciato ...

