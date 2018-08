Le forze che ci salvano dalla crisi

Rifiuti - allarme incendi : il governo trasforma le discariche in siti sensibili per forze dell’ordine. “Ma controlli non bastano” : Una “più assidua attività di controllo” nei siti di stoccaggio di Rifiuti e una “costante opera di sensibilizzazione verso i gestori” degli impianti. Il governo risponde con una circolare ai prefetti per far fronte al problema dei roghi negli stabilimenti che trattano monnezza: d’ora in poi diventano i siti sensibili da inserire nei piani di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. Una mossa che cerca di calmare le paure ...

DS e Techeetah uniscono le forze dalla stagione 5. Il campione del mondo Vergne e Lotterer i piloti : PARIGI - Ds 'divorzia', con garbo, dal team Virgin Racing e si unisce a Techeeath nel campionato di Formula E. Un matrimonio che dovrebbe portare grandi vantaggi al brand francese...

Giovinazzo - parcheggia al posto per disabili davanti ai Finanzieri : in auto mitraglietta delle forze Speciali : A Giovinazzo i militari della Guardia di Finanza hanno sottoposto a controllo un soggetto appiedato che, con fare sospetto, aveva poco prima parcheggiato la propria Renault Modus nello spazio ...

È il momento di unire le forze che vogliono un cambio radicale di questa Europa : Le prossime elezioni europee rappresentano un passaggio decisivo per l'Europa, per l'Italia e, in modo ancora più marcato, per la sinistra. Visto il quadro, si potrebbe dire che le elezioni europee del 2019 determineranno in maniera forse permanente il percorso delle forze politiche, la loro riorganizzazione e il loro posizionamento.L'Europa, la definizione del suo futuro, diventeranno, di fatto, il terreno di battaglia e di discussione ...

Marsala sta 'morendo' - Massimo Grillo fa appello ai cittadini e alle forze politiche : ... le carenze croniche in tutti gli ambiti pubblici , pulizia, trasporto pubblico, viabilità, decoro urbano, promozione, impiantistica sportiva, infrastrutture, intrattenimenti, spettacoli, rapporti ...

#tuttescuse" : al Castello Sforzesco anche Franz per l'inziativa contro l'abbandono dei cani : Francesco Villa, il Franz del duo comico "Ale e Franz", ha partecipato con la sua cagnolina "Spritz" all'iniziativa #tuttescuse, organizzata in Piazza Castello, a Milano, contro l'abbandono degli animali. All'evento, promosso dall'Organizzazione internazionale protezione...

Una delle forze di PlayStation? "Siamo gli unici che possono creare AAA in America - Europa e Giappone" : Che l'attuale generazione di console sia stata "vinta" da Sony pare ormai quasi scontato e in molti lodano il lavoro svolto dalla compagnia nipponica nella creazione di una struttura così solida come quella dei Sony Worldwide Studios. Se l'universo PlayStation e in particolare PS4 può contare su un numero di esclusive così importante è sicuramente merito degli investimenti che l'azienda ha portato avanti nel corso degli anni con una strategia ...

Quella volta che Mark Hoppus - Blink-182 - ha consigliato alle forze armate statunitensi un piano ingegnoso per catturare Saddam Hussein : Nel frattempo, i Blink 182 sono stati recentemente costretti a cancellare altri spettacoli a causa della malattia in corso del batterista Travis Barker . Allo stato attuale, gli sarà impedito di ...

Scienza : “Le forze che cambiano la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice” - presentato il Meeting di Rimini : Il linguaggio della Scienza, insieme agli altri linguaggi della verità, per indagare il tema del cambiamento delle persone e della società. “Le forze che cambiano la storia sono le stesse che rendono l’uomo felice”, è il titolo della XXXIX edizione del Meeting che dal 19 al 25 agosto riserverà uno posto importante alle recenti scoperte sulla natura e sui meccanismi che regolano la vita dell’Universo, a partire dagli esopianeti che saranno al ...

Locatelli rilancia il tema del tavolo di concertazione tra frontalieri - sindacati e forze politiche e istituzionali : ... un'altra è entrare nei meandri fiscali e legislativi che regolano il mondo del frontalierato e il futuro di 65.000 persone e le rispettive famiglie, nonché i ristorni pesantissimi sull'economia di ...

Il 'Giocastrocche Show' dei Piccoli Cantori di Milano all'Estate Sforzesca 2018 : Estate Sforzesca, quest'anno giunta alla sesta edizione, è una rassegna promossa e coordinata da Comune di Milano per animare l'estate di milanesi e turisti con spettacoli ed eventi di ogni genere e ...

Rossi - Bankitalia - : "Spread cresce non per forze demoniache". Visco sui conti pubblici : "Passi misurati per non cadere nel burrone" : Invece, siamo in una situazione ben diversa: 'Più forte è la moneta, più forte è l'economia e più basso è lo spread'. conti pubblici, prestiti alle imprese, mutui: ecco dove si fa sentire lo spread ...

L'India è il paese che ha perso il maggior numero di forze di pace - : In tutto, dal 1948, da quando sono iniziate le missioni dei Caschi blu, nel mondo sono morti 3mila 737 soldati.