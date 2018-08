Le donne iraniane e lo smartphone come arma di liberazione

vanityfair

: Le autorità politiche iraniane sono convinte che, per preservare la Repubblica islamica, ci si deve allontanare sem… - universale_l : Le autorità politiche iraniane sono convinte che, per preservare la Repubblica islamica, ci si deve allontanare sem… - LUniversale : Le autorità politiche iraniane sono convinte che, per preservare la Repubblica islamica, ci si deve allontanare sem… - universale_l : Le donne iraniane sono unite e combattenti, tenacemente consapevoli di quale sia la strada da percorrere per raggiu… -

(Di martedì 7 agosto 2018) In Iran lepossono essere arrestate perché danzano, perché i capelli escono dal velo, perché sono uscite di casa senza un uomo. C’è una polizia che preserva i costumi e promette di mantenere l’ordine pubblico. Lerischiano la prigione, ma non per questo smettono di protestare. La lorosta negli. #MyCameraIsMyWeapon, la mia videocamera è la mia, è l’hashtag lanciato sui social lo scorso da Masih Alinejad, fondatrice della campagna #WhiteWednesdays, mercoledì bianchi in cui si invitano lea vestire di bianco in quella giornata, e della pagina Facebook My Stealthy Freedom. L’indicazione per leè di filmare tutti momenti della vita quotidiana in cui vengono molestate o fermate perché non portano il velo. https://twitter.com/AlinejadMasih/status/1025024338020507648 L’obiettivo è mostrare gli abusi della polizia del buon costume ...