Lazio | offerta da 100 milioni per Milinkovic | tutti i dettagli

Calciomercato Lazio - prima offerta di rinnovo a Milinkovic-Savic - ma la Juventus prepara il piano per strapparlo a Lotito : Per il centrocampista serbo servono almeno 120 milioni, l’ad della Juventus studia la cessione di Pjanic per poter poi andare all’assalto Il futuro di Milinkovic-Savic non è ancora scritto, il serbo potrebbe lasciare la Lazio a fronte di un’offerta di 120 milioni. Lotito lo ha detto a chiare lettere e, intanto, lavora per rinnovare il contratto del proprio giocatore, provando ad allungargli la scadenza al 2024 con un ...

Lazio - Tare su Milinkovic Savic : “via solo con una super offerta” : “Il tema legato al futuro di Milinkovic-Savic si trascina da tutta l’estate, ma finora non è successo niente e il giocatore non è mai stato messo sul mercato. Ma le regole del mercato non le abbiamo fatte noi, se ci sarà un’offerta che accontenta società e giocatore la terremo in considerazione, altrimenti lui è ben felice di proseguire con la Lazio, così come la Lazio è felice di avere uno come lui”. Così il ds ...

Lazio - Tare : 'Milinkovic? Con l'offerta giusta - valuteremo' : TORINO - Al termine della conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti biancocelesti, il direttore sportivo della Lazio Igli Tare si sofferma sulla situazione legata a Sergej Milinkovic-Savic ...

Lazio - Lotito : 'Milinkovic via solo per offerta indecente. Bari? Mi piacciono le sfide' : Rincara la dose, Claudio Lotito. A poche ore dalla risposta di Milinkovic a un tifoso sulla sua permanenza , 'Certo che resto qui', , il presidente della Lazio ribadisce: 'Io non l'ho mai messo in ...

Lazio - dall'Inghilterra : "Il Chelsea su Milinkovic-Savic - pronta l'offerta" : Al folto gruppo di società interessate a Sergej Milinkovic-Savic si aggiunge un altro top-club che spesso negli ultimi anni ha pescato risorse dalla nostra Serie A. È il Chelsea di Maurizio Sarri, che ...

Termine ultimo per le rimoduLazioni Vodafone : SMS aumento in arrivo a giorni o offerta salva : Di certo le rimodulazioni Vodafone stanno contribuendo ad infiammare questa calda estate 2018. Gli aumenti che l'operatore applicherà su molte sue offerte già attive a partire dal mese di settembre non vanno proprio giù ai vecchi clienti e sono in molti a sperare di non essere raggiunti dall'SMS di notifica relativo all'adeguamento contrattuale. Ebbene, esiste una data limite dopo la qualche gli utenti non contattati appunto potranno tirare un ...

Crotone : possibile maxi offerta della Lazio per Nwankwo Simy (Rumors) : Un'estate che più calda non si può non solo sotto l'aspetto prettamente stagionale, ma anche all'interno della aule di tribunale. Protagoniste il Chievo Verona e il Crotone, impegnate a suon di comunicati stampa a cercare di imporre le loro rispettive motivazioni nei confronti dell'opinione pubblica in attesa che il Tribunale Federale Nazionale si possa esprimere sulla vicenda [VIDEO] plusvalenze fittizie. Per la societa' pitagorica saranno ...

Calciomercato Lazio - offensiva del Real Madrid per Milinkovic-Savic : offerta monstre per il serbo : Jorge Mendes è entrato in azione per convincere la Lazio a cedere Milinkovic-Savic al Real Madrid, prima offerta da cento milioni di euro Chiusa l’operazione Cristiano Ronaldo alla Juventus, Jorge Mendes è di nuovo al lavoro per provare a portare al Real Madrid Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo non è un giocatore della scuderia dell’agente portoghese, il quale ha solo il compito di mediare con la Lazio, club con cui mantiene ...

Lazio - Acerbi è in stand-by. Carnevali - ad Sassuolo : 'Se Lotito lo vuole - alzi l'offerta' : 'Con la Lazio, conoscendo il presidente Lotito ogni trattativa è complicata e difficile'. L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, prova a spiegare così il motivo del rallentamento ...

Lazio - il Real bussa per Milinkovic : maxi offerta in arrivo : 'Deciderò il mio futuro dopo la Coppa del Mondo' aveva detto Milinkovic pochi giorni fa. La Lazio non ha fretta, ha il bilancio in attivo e non deve cedere per comprare. 'Non siamo un supermarket' ha ...

Corea : pace sofferta - ma necessaria e attesa dalla popoLazione : L'eco dell'incontro a Singapore tra Trump e Kim Jong-un, giovane e incontrastato leader della Corea del Nord, non si è ancora sopita sui media internazionali. La rilevanza storica dell'incontro giustifica ampiamente il riscontro mediatico. Mai, dalla fine della guerra di Corea e la conseguente divisione della penisola, un presidente americano aveva incontrato il leader della Corea del Nord. Mai ci si è avvicinati così tanto ...

Lazio - per Milinkovic c'è l'offerta del Real Madrid : pronti 150 milioni : Il Real Madrid pronto a irrompere su Milinkovic-Savic. Un'offerta, a cui sarebbe difficile dire di no, preparata per sbarazzarsi della concorrenza. Dalla Spagna assicurano che Florentino Perez sarebbe ...

Lazio - prima offerta del West Ham per Felipe Anderson : 20 milioni più bonus : L'interesse vociferato nelle scorse ore è diventata una prima offerta ufficiale. Il West Ham fa sul serio per Felipe Anderson e ha avanzato una proposta iniziale alla Lazio da 20 milioni di euro più ...

Juve - offerta alla Lazio per Milinkovic-Savic : 70 milioni + Rugani - Lotito dice no : Il presidente della Lazio ha respinto l'offerta dei bianconeri: per meno di 150 milioni il serbo resta a Roma