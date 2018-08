Lazio | il sostituto di Milinkovic scalpita | ma non gioca da 1 anno

Milinkovic - la Lazio ha il nome del sostituto : tutti i dettagli : Come riporta il Corriere dello Sport, il brasiliano avrebbe chiesto al consiglio direttivo del club di essere svincolato: vuole lasciare la Cina per motivi personali. L'ex Chelsea non è stato ...

Clamoroso Lazio - Milinkovic-Savic non si presenta alle visite mediche : addio vicino - ecco il possibile sostituto : Clamoroso in casa Lazio, Milinkovic-Savic non si è presentato per le visite mediche, scoppia la bomba in casa biancoceleste, a questo punto l’addio con il calciatore sembra certo, con tanti club interessati: Juventus, Chelsea, Psg e Real Madrid. Una situazione che ha spiazzato tutti, giornalisti compresi, che attendevano il classe ’95 presso l’istituto clinico romano, le visite di Milinkovic-Savic sarebbero state rinviate a domani, ...

Lazio - Luiz Felipe : 'Acerbi è come de Vrij. Felipe Anderson? Deve arrivare il sostituto' : Da riveLazione a certezza, Luiz Felipe vuole prendersi la difesa. Il centrale della Lazio, intervenuto in conferenza stampa, fa il punto della situazione in casa Lazio a tre giorni dall'inizio del ...

Lazio - trovato il sostituto di Felipe Anderson : Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport la Lazio avrebbe scelto il sostituto di Felipe Anderson : si tratta di Luan , esterno brasiliano classe '93 del Gremio .

Calciomercato Lazio – Cessione di Felipe Anderson ai dettagli - Tare corre ai ripari : il sostituto arriva dalla Serie A : Il club biancoceleste è tornato alla carica per il Papu Gomez, individuato come il sostituto di Felipe Anderson prossimo al trasferimento in Premier Felipe Anderson in dirittura al West Ham, quaranta milioni in cassa e l’obbligo di individuarne il sostituto. La Lazio lavora per regalare a Simone Inzaghi il Papu Gomez, giocatore che stuzzica eccome la fantasia dell’allenatore biancoceleste che vuole un giocatore già pronto per ...

Porte girevoli alla Lazio : ore calde per Felipe Anderson - bloccato il sostituto : Felipe Anderson si accinge a lasciare la Lazio per volare in Premier League, il presidente Lotito pronto a colmare il vuoto lasciato dal brasiliano La querelle Felipe Anderson va verso la conclusione. Secondo quanto rivelato da Skysport, la Lazio ha rinviato le visite mediche per il calciatore brasiliano di 48 ore, in attesa della conclusione della trattativa che potrebbe portarlo al West Ham. L’affare si dovrebbe concludere ...

Calciomercato Lazio - Felipe Anderson verso il West Ham : Tare cerca il sostituto in casa Barcellona : In vista della partenza di Felipe Anderson con destinazione West Ham, la Lazio ha messo gli occhi su Rafinha, rientrato al Barcellona dopo il prestito all’Inter La Lazio ha individuato il sostituto di Felipe Anderson, prossimo al trasferimento in Premier League al West Ham. Il club biancoceleste ha messo gli occhi su Rafinha, rientrato al Barcellona dopo il prestito di sei mesi all’Inter. Un profilo che piace eccome quello ...

Calciomercato Lazio - rifiutati quaranta milioni per Felipe Anderson : Lotito però ha già individuato il sostituto : Nonostante il presidente della Lazio abbia rifiutato quaranta milioni di euro dal West Ham per Felipe Anderson, è stato già individuato il sostituto del brasiliano La trattativa per il passaggio di Felipe Anderson al West Ham non si sblocca, la Lazio infatti continua a rifiutare le offerte del club inglese spintosi con una nuova proposta a 40 milioni con bonus inclusi e facilmente raggiungibili. Cifra che non basta però al presidente Lotito, che ...

Calciomercato Lazio - Lotito cala il poker : il sostituto di Milinkovic-Savic - due difensori e l’attaccante [FOTO] : Calciomercato Lazio – Lazio attivissima in queste ultime ore di Calciomercato, quattro trattative stanno per essere definite, importanti mosse per il tecnico Simone Inzaghi. Arrivo non eclatante ma che può risultare sempre utile è quello Mattia Sprocati dalla Salernitana, fatta anche per Silvio Proto, portiere dell’Olympiakos. Ai dettagli la trattativa con il Betis per Riza Durmisi, operazione da 7 milioni di euro, stesso discorso ...

Calciomercato Lazio - l’innesto arriva dalla Spagna : blitz in difesa - individuato anche il sostituto di Felipe Anderson : Calciomercato Lazio – Importante mossa di mercato della Lazio nelle ultime ore, chiusa una trattativa per il tecnico Simone Inzaghi. Il ds della Lazio, Igli Tare, si appresta a mettere a segno il primo colpo della sua estate. La “rosea” infatti, stamane parla di accordo fatto e finito con il Betis Siviglia per Riza Durmisi. Si tratta di un terzino di fascia sinistra, che verrà pagato attorno ai 7 milioni di euro, al calciatore 1,4 milioni ...

La Lazio fa cassa - Felipe Anderson al West Ham : i dettagli economici dell’affare ed il suo sostituto : Felipe Anderson ad un passo dall’accordo col West Ham, le richieste di Lotito sono state accontentate dal club londinese: i dettagli Felipe Anderson al West Ham, affare quasi fatto. Mancano solo alcuni dettagli da limare, poi il brasiliano sarà pronto per dire addio alla Lazio al termine di una stagione un po’ travagliata. L’esplosione di Luis Alberto ha portato Felipe Anderson spesso e volentieri in panchina, situazione non ...