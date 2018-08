Lavoro | la strage dei braccianti stipati nei furgoni | “È l’inferno del caporalato | è alla

ilfattoquotidiano

: Il lavoro in Italia costa troppo. Soprattutto ai lavoratori. Soprattutto ai lavoratori più precari e meno tutelati.… - danieleviotti : Il lavoro in Italia costa troppo. Soprattutto ai lavoratori. Soprattutto ai lavoratori più precari e meno tutelati.… - RondIla : RT @flaicgil: #strage #braccianti mercoledì #manifestazione a #Foggia - mbwManzoni : Da ' Il Fatto Quotidiano' -

(Di martedì 7 agosto 2018) “In quei cassoni il caporale monta delle panchine improvvisate, spesso di legno, e i lavoratori li stipa come bestie per portarne il più possibile al campo”. Quando il telefono squilla all’altro capo delle linea, il furgoncino bianco è ancora capovolto, sulla strada statale 16, all’altezza di Ripalta, nel Gargano. I corpi sono a terra e ci rimarranno fino a sera. Marco Omizzolo, sociologo, responsabile scientifico della coop In Migrazione, su queisaliva fingendosi bracciante per studiare i meccanismi delnell’Agro Pontino. “Basta prendere una curva ad alta velocità – racconta – e chi c’è dentro viene scaraventato sul lato opposto, insieme all’eventuale carico. E’ chiaro che quando nel cassone hai anche solo quattro persone che dal lato destro del veicolo si spostano all’improvviso sul lato ...