Lavoro | Di Maio | concorso straordinario per nuovi ispettori

Di Maio : “Contro il caporalato concorso straordinario per ispettori del Lavoro. Ilva? Non la mollo a chiunque” : Un concorso straordinario per ispettori del lavoro per contrastare, tra il resto, il fenomeno del caporalato. Il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, parlando ai microfoni di Radio24, ha spiegato che sta pensando a un provvedimento urgente dopo la nuova strage di braccianti agricoli immigrati avvenuta ieri a Foggia. “Non dobbiamo fare nuove leggi”, ha sottolineato. “Ci sono già, ma lo Stato non è ancora attrezzato ...

Dl dignità : al via esame emendamenti. Di Maio : 'In manovra abbassiamo costo del Lavoro' : L'Aula del Senato ha iniziato l'esame degli emendamenti al decreto dignità. Gli emendamenti sono circa 700, tutti delle opposizioni, ma non ci sarebbe da parte di maggioranza e governo l'intenzione di ...

Lavoro - il calo degli occupati e l'effetto annuncio del Decreto Di Maio : ... per la verità la prima dopo molti trimestri di crescita occupazionale, sta dentro una tendenza alla crescita che ormai pare consolidata, ma che risente dell'andamento dell'economia. I risultati ...

Salvini e Di Maio cercano una frequenza unica su tasse e Lavoro - e Iva - : 'Nessuno pretende di cambiare il mondo in quattro mesi. Dovrà esserci un avvio, un inizio, di tutte queste cose', ha sottolineato il ministro dell'Interno Salvini, riferendosi alla necessità di ...

Salvini e Di Maio cercano una frequenza unica su tasse e Lavoro (e Iva) : "Vogliamo fare per il fisco quello che abbiamo fatto per l'immigrazione, vogliamo cominciare a smontare pezzo per pezzo la legge Fornero ma nessuno ha la bacchetta magica, ma abbiamo cominciato", dice il vice premier Matteo Salvini intervenendo alla festa della Lega Nord a Cervia. "Prossimo obiettivo è cancellare spesometri e redditometri che ti fanno perdere tempo invece di stare dietro ai clienti: ...

Imprese : Di Maio - deburocratizzazione per favorire Lavoro e ricchezza : ... un imprenditore che ogni giorno con i prodotti della sua azienda "rende il nostro Paese grande nel mondo".

Decreto Dignità - bocciato il ripristino dell’articolo 18. Di Maio : “Stiamo cambiando passo per tutelare il Lavoro” : «Nelle commissioni parlamentari abbiamo migliorato ancora il Decreto Dignità, potenziando sia la lotta al precariato che il contrasto all’azzardo e la semplificazione fiscale», spiega il ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Il pacchetto di norme, ora al vaglio della Camera, resta immutato e i partiti di maggioranza tirano dritto respingendo via via g...

Decreto dignità - Matteo Renzi : “Così Di Maio mette a rischio le imprese e i posti di Lavoro” : Il senatore Matteo Renzi ha attaccato il vicepremier Di Maio: "Lo chiamano dignità ma è un Decreto disoccupazione. A me non interessa l'eredità del mio governo: a me interessano i posti di lavoro. E Di Maio mette in difficoltà le imprese creando incertezza".Continua a leggere