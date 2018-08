Lavori in corso per la 18° edizione di 4X4Fest

Lavori in corso all'Arena Romana : ... 'Il profilo del corridoio anulare, che permetteva la circolazione al piano terra del pubblico verso gli spalti e al piano interrato dei protagonisti dei sanguinosi spettacoli dell'Arena, e' sempre ...

Lavori IN CORSO. Dylan Dog - Orwell - Fuqua - Clooney - Chastain : - Dopo una prima versione nel 1954 ad opera di John Halas & Joy Batchelor , il romanzo di allegoria politica più conosciuta al mondo firmata da George Orwell prende nuovamente piede sullo schermo. ...

Savignano : Palazzo Martuzzi ancora 'sotto i ferri' - Lavori al balconcino sul corso : Anche il balcone torna a nuova vita a Palazzo Martuzzi, il centralissimo Palazzo di corso Vendemini a Savignano sede della sala Allende e punto di ritrovo per la città. Dopo i lavori di ripristino del ...

Modica - Lavori in corso al Castello dei Conti : Al via nelle prossime settimane al Castello dei Conti dei lavori che riguarderanno diverse aree dell'antico maniero. Sara' aperto dalle 9 alle 20.

Lavori per 8 miliardi - 800 lavoratori impiegati : ecco l'alta velocità Torino-Lione - Appalti - gallerie - percorso : Sarà, per poche centinaia di metri, la galleria più lunga del mondo. E anche la più profonda, perché in un tratto al confine avrà sopra di sé 2.300 metri di roccia. Il costo della sezione è di 8,6 ...

Grumo - Lavori in corso per la nuova circonvallazione. Sindaco d'Atri : 'Soluzione al traffico cittadino' : Procedono i lavori della nuova circonvallazione a Grumo, una bretella che collegherà via Toritto alla strada per Cassano, passando attraverso la Zona Pip. A comunicarlo è stata la stessa ...

Vicenza. In corso i Lavori della passerella ciclopedonale sulla roggia Tribolo : Sono iniziati i lavori di realizzazione della passerella ciclopedonale, in affiancamento al ponte stradale lungo la strada regionale 11 verso

Asilo nido interviene anche Lavori in corso : Asilo nido Colibrì: anche Lavori in corso dice la sua. Caos in Consiglio comunale La vicenda dell'Asilo nido Colibrì rischia di trascinarsi a lungo. Dopo la richiesta di dimissioni dell'assessore ...

Sondrio - Lavori in corso alla Castellina in vista delle partite in "D" : L'inizio del campionato si avvicina e lo stadio della Castellina si prepara ad ospitare le partite del Sondrio Calcio in serie D. Sono partiti nei giorni scorsi, infatti, i lavori progettati dal ...

Lavori IN CORSO. The End? - Di Gregorio - Favino - Placido - Romolo+Giuly : ... Gianni e le donne ed il recente Buoni a nulla , l'attore e regista Gianni Di Gregorio è tornato sul set da poche settimane per il suo nuovo progetto intitolato Cittadini del mondo . Le riprese, su ...

Lavori IN CORSO. Jarmusch - Balaguerò - Blomkamp - Joker - De Biasi : Insieme cercheranno di fare di tutto per conoscere l'identità della misteriosa donna uccisa e scopriranno un mondo terrificante controllato da figure che nei secoli hanno ispirato gli artisti: le ...

A Rapallo uno schermo gigante per gli "umarell" - i pensionati "guardoni" dei Lavori in corso : ... al pomeriggio immagini utili per i numerosi turisti che frequentano la piccola perla ligure , con lo scorrimento di informazioni sugli appuntamenti in programma in città, dagli spettacoli agli ...

Roma : le deviazioni degli autobus per Lavori in corso : Roma – Fino a lunedi’ 23 luglio, per lavori sulla rete del gas, sara’ chiusa al traffico via di Porta Maggiore, tra piazza di Porta Maggiore e via Achille Grandi. Deviate le linee di bus. Dalle 7 di domani a cessate esigenze di domenica, per fare posto a lavori su Ponte Matteotti, rimarra’ chiusa la corsia tranviaria. Deviate le linee del trasporto pubblico. Cosi’ in un comunicato l’Agenzia per la ...

Hera. A San Pietro in Vincoli Lavori in corso per la ricerca di una nuova sede : ... , che al Call Center , Famiglie 800.999.500 e Aziende 800.999.700 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22; sabato dalle 8 alle 18 gratuiti sia da rete fissa che rete mobile, Cronaca , Info utili