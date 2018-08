Lampadine Smart | Domotica e casa Intelligente

chimerarevo

(Di martedì 7 agosto 2018) Abbiamo già affrontato il tema della Illuminazionecon il quale abbiamo visto alcuni kit in grado di automatizzare e rendere più semplice il controllo dell’illuminazione nelle nostre case. Spesso però non si desidera realizzare una vera e propria illuminazione in tutta, e quindi ci avete chiesto quali fosse le miglioricomandabili tramitephone o tramite assistente vocale. Con questepotrete gestire l’illuminazione di una o più stanze semplicemente premendo un pulsante sul vostrophone, o addirittura con un comando vocale tramite il vostro assistenteHome (come Google Home, Apple HomeKit o Amazon Alexa). Ma d’altronde è proprio questo il significato di! Vediamo dunque questi dispositivi più da vicino:: come funzionano? Lepiù vendute MiglioriAltri accessori ...