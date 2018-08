L' amore protagonista a Castelfranco | Valter Malosti porta in Fortezza

Pane - amore e../ Lea Padovani protagonista della pellicola in onda su Rete4 (oggi - 16 luglio 2018) : Pane amore e.., il film in onda su Rai 3 oggi, lunedì 16 luglio 2018. Nel cast: Vittorio De Sica, Sofia Loren, Lea Padovani e Antonio Cifariello, alla regia Dino Risi. Il dettaglio.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 13:39:00 GMT)

FRANCESCA VALTORTA/ "Ho vissuto un rapporto tormentato come la protagonista di Sacrificio d'amore"\ : FRANCESCA VALTORTA torna in televisione interpretando Silvia, la protagonista di 'Sacrificio d'amore': le sofferenze in amore proprio come il personaggio della fiction.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 14:15:00 GMT)