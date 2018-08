: #L'afa uccide a Genova e Pescara:5 morti - CyberNewsH24 : #L'afa uccide a Genova e Pescara:5 morti - TelevideoRai101 : L'afa uccide a Genova e Pescara:5 morti - mysherwood1 : RT @sabrina_amadori: Tuona ma non piove.. c'è un'afa che uccide.. ne parlo con le altre e mi ritrovo la chat invasa da gif di Thor, mjolnir… -

Sale il numero dei decessi per sospetti malori legati al caldo e all'umidità. Nelle ultime ore, a, si contano tre vittime, tutte anziane, che si sommano ai cinque di domenica e lunedì e ai quattro decessi di sabato trae l'Imperiese.Per la Liguria è l'ottavo giorno da bollino rosso e anche domani è prevista la massima allerta. E due persone sono morte nel giro di poche ore, e una ricoverata in ospedale in gravi condizioni, trae il territorio provinciale,per malori dovuti probabilmente anche al gran caldo.(Di martedì 7 agosto 2018)