Ladispoli | gestione rifiuti | comunicato congiunto M5S quadrante Nord-Ovest

iltabloid

: RT @AscioneMauri: Romagnoli..irrompe il Ladispoli..offerti 400 € + il baretto di gigietto in gestione.. - ggittoss : RT @AscioneMauri: Romagnoli..irrompe il Ladispoli..offerti 400 € + il baretto di gigietto in gestione.. - stiv_caunz : RT @AscioneMauri: Romagnoli..irrompe il Ladispoli..offerti 400 € + il baretto di gigietto in gestione.. - Civonlineit : In occasione dell'Air Show l'amministrazione del sindaco Alessandro Grando ha provveduto ad affidare i lavori di pu… -

(Di martedì 7 agosto 2018) Ladeicontinua ad essere la spada di Damocle della nostra regione. Ancora oggi non abbiamo un piano aggiornato, una direzione né visione politica che possa traghettare dalla situazione attuale, dove non ci sono discariche e gli impianti sembrano non soddisfare le necessità, ad un punto di arrivo e alla soluzione definitiva delle ...