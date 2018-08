La tua vagina si è ingrigita e ti senti vecchia? Applica ‘questa’ e torni ragazzina

caffeinamagazine

: @Sabrina43567316 Dovresti far vedere la tua vagina così capiamo se è grande come le tue tette - 7977co : @Sabrina43567316 Dovresti far vedere la tua vagina così capiamo se è grande come le tue tette - amarilisgdrs : RT @berzergdr: se non fosse per la tua, amarilis, non sapresti neanche com'è fatta una vagina, lascia fuori adèle - OzaruSarutobi : @ErGeometra Anche la vagina di tua madre fa miracoli, l'unico grosso errore è stato partorire te -

(Di martedì 7 agosto 2018) Di questi tempi, leamo di tutti i colori. Proprio tutti. Per esempio lo sapevate che una pratica molto diffusa è quella di fare uno sbiancamento all’ano o alla? Sono sempre di più le donne – specialmente negli Usa – che chiedono di schiarire la pelle di ano oche, naturalmente, tende a essere più scura. Dunque se credevate la cosa più trasgressiva che poteste fare alle vostri parti intime fosse la depilazione integrale, vi sbagliavate di grosso. Ora c’è lo sbiancamento. Anale ele. Con l’età, la pelle di ano etende a diventare più scura. E, se una donna fa la depilazione integrale, la cosa appare ancor più evidente. Per questo sono in tante quelle che chiedono che la lorovenga sbiancata ealla “giovinezza” di un tempo. La pratica dello sbiancamento, neanche a dirlo, si è diffusa primariamente nel mondo del cinema erotico. Ora, però, ...