La terza maglia del Real Madrid - nata per salvare gli oceani : Il Real Madrid affronterà domani la Roma nella partita di International Champions Cup inaugurando probabilmente la terza maglia della stagione. La particolarità della casacca confezionata da Adidas per la stagione 2018/19, presentata dal club a New York – e ripresa su Instagram e Twitter – con Bale e Benzema fra gli altri, non sta solo nel colore rosa-arancio, ma nel tessuto ottenuto dal riciclaggio di plastica recuperata dagli ...

Leicester - tifosi 'fai da te' con la terza maglia : è identica al kit low cost : Nient'altro che una gaffe quella commessa in partnership da Leicester e Adidas, sponsor tecnico delle Foxes dal memorabile titolo in Premier League datato 2016 con Claudio Ranieri in panchina. L'...

Milan - presentata la terza maglia per la stagione 2018-2019 : Il Milan sta continuando la sua preparazione negli Stati Uniti con Gattuso che non vede l'ora di poter abbracciare i due nuovi preziosissimi acquisti arrivati. Mattia Caldara e Gonzalo Higuain, infatti, andranno a rinforzare pesantemente la squadra rossonera che dovrà affrontare tre competizioni con campionato, Coppa Italia ed Europa League. Il Milan ha cambiato molto in questi mesi e come sempre cambiano anche le divise che quest'anno saranno ...

Milan - ecco la terza maglia 2018/2019 : divisa nera con effetto melange sulle maniche : PUMA ha svelato oggi il nuovo Terzo Kit di Milan a San Francisco: divisa nera con effetto melange rosso e nero sulle maniche. L'articolo Milan, ecco la terza maglia 2018/2019: divisa nera con effetto melange sulle maniche è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Milan si veste da PSG - ecco la terza maglia -FOTO- : Milan SI veste DA PSG- Dopo il doppio acquisto targato Higuain e Caldara, il Milan ha ufficialmente presentato la terza maglia della stagione 2018/2019: una maglia totalmente nera con spalline rosse striate. Una maglia che ricorda vagamente la divisa ufficiale del PSG. OGGI LA PRESENTAZIONE DI HIGUAIN E CALDARA Oggi andrà in scena la presentazione […] L'articolo Il Milan si veste da PSG, ecco la terza maglia -FOTO- proviene da Serie A News ...

Inter - la croce e il Duomo sulla terza maglia : Nike sceglie il grigio : Nike omaggerà l'Inter e Milano per la terza maglia per la stagione 2018/19, con croce e mappa della città. L'articolo Inter, la croce e il Duomo sulla terza maglia: Nike sceglie il grigio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

TUTTO IL MONDO CELEBRA IL BOOM DI BLACK PHOENIX - LA terza maglia DEL PARMA CALCIO : Leggi TUTTO L'articolo TUTTO IL MONDO CELEBRA IL BOOM DI BLACK PHOENIX, LA TERZA MAGLIA DEL PARMA CALCIO sembra essere il primo su PARMA CALCIO 1913....

Lazio - ecco la terza maglia 2018/19 : nera con una banda celeste : Total black con una banda celeste orizzontale sul petto. ecco la nuova maglia della Lazio firmata Macron che sarà presentata questa sera ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo biancoceleste. ...

Il Parma presenta la terza maglia : domina il nero con la croce gialloblu : Erreà Sport e Parma Calcio 1913 hanno svelato la terza divisa 2018-2019 per il ritorno dei ducali nella massima serie. L'articolo Il Parma presenta la terza maglia: domina il nero con la croce gialloblu è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Udinese - presentata la terza maglia : Macron sceglie il blu navy e camouflage : È la “Third” la prima maglia del kit 2018-2019 che Udinese Calcio e Macron presentano ufficialmente in vista della prossima stagione calcistica. L'articolo Udinese, presentata la terza maglia: Macron sceglie il blu navy e camouflage è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Design e tradizione per la terza maglia del Genoa 2018/2019 firmata Lotto Sport Italia [FOTO] : Dopo le presentazioni delle divise Home, Away e del kit portieri per la stagione Sportiva 2018/2019, ha debuttato anche la terza maglia del Genoa CFC firmata Lotto Sport Italia, che i giocatori del Grifone hanno indossato nel triangolare disputato a Magdeburgo contro il club locale e lo Swansea City FC. La nuova terza maglia, che combina Design e tradizione, riprende il classico quattro quarti della maglia home reinterpretandolo nelle ...

Juve - la terza maglia fatta con le plastiche mari : E’ realizzata con Parley Ocean Plastic, un tessuto creato dalle plastiche raccolte negli oceani, la terza maglia della Juventus per la stagione 2018-2019. La divisa grigia e gialla, che il club presenta oggi sul suo sito internet, nasce dalla collaborazione tra Adidas e Parley for the Oceans, programma che ha l’obiettivo di contribuire alla diminuzione dell’inquinamento degli oceani. “La terza divisa per la prossima ...

Juventus - presentata la terza maglia : Dybala - Pjanic e Bentancur fanno da modelli : Giornata importante quella di oggi in casa Juve. Infatti, i bianconeri questa mattina hanno svelato a tutti i loro tifosi la terza maglia della stagione 2018/2019. La casacca third della Juventus sarà molto innovativa e soprattutto sarà fatta pensando anche all'ambiente. Infatti, i bianconeri sono sempre molto all'avanguardia e la terza maglia che è stata presentata stamane ne è una vera e propria testimonianza. La Juve ha rivelato che la ...

Juventus - presentata la terza maglia... contro l'inquinamento : La prima maglia, quella classica bianconera, sta ovviamente andando a ruba. L'effetto Cristiano Ronaldo si sta facendo sentire anche, e soprattutto, sulla vendita delle divise, nonostante il ...