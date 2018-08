La stagione finale di House of Cards parte il 2 novembre negli Usa

The 100 6 non chiuderà la serie - il finale della quinta stagione mescolerà di nuovo le carte? : The 100 6 non sarà l'ultima stagione in cui vedremo Clarke, Bellamy, Octavia e il resto del gruppo. Durante il TCA Press Tour, il presidente del network CW, Mark Pedowitz, ha svelato che la serie distopica non terminerà il prossimo anno, dando quindi quasi per scontato il rinnovo per una settima stagione. “Jason [Rothenberg, lo showrunner] ha fatto un notevole lavoro nel rivitalizzare lo show. Spero che possa andare avanti ancora per ...

Tutto può succedere 4 ci sarà?/ Anticipazioni quarta stagione : dal finale della terza serie poche speranze : La famiglia Ferraro questa sera saluterà il grande pubblico di Rai1 con il finale della terza stagione, ci sarà un seguito oppure no alla luce degli ultimi ascolti?(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 23:36:00 GMT)

Il finale di Teen Wolf 6 su Rai4 lascerà i fan soddisfatti? La settima stagione non ci sarà : Colton Haynes e Tyler Hoechlin sono solo due dei volti noti che questa sera faranno il loro ritorno in tv in occasione del finale di Teen Wolf 6. Per Scott e compagni il cerchio si stringe e due dei volti noti della serie MTV hanno pensato bene di tornare a Beacon Hills per mettere la parola fine a questa storia e rendere felici i fan che questa sera si troveranno a dire addio alla serie. Insieme ai due, il finale di Teen Wolf 6 segnerà anche ...

Poldark Anticipazioni : stasera - domenica 5 agosto 2018 - il finale di stagione : Una terribile tragedia si abbatterà sulla famiglia di Ross, e per lui arriveranno anche guai con la giustizia.

Chef Anthony Bourdain - in uscita la stagione finale e inedita del programma 'Cucine segrete' : Attraverso il suo libro Kitchen Confidential , il suo programma televisivo e gli innumerevoli articoli, ha dato diversi consigli del mondo culinario. La Cnn manderà in onda l'ultima stagione ...

Fabio Fognini a Los Cabos conquista la sua terza finale in stagione : Fabio Fognini conquista la finale dell''Abierto Mexicano de Tenis Mifel' , torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 637.395 dollari, in corso sul cemento di Los Cabos, in Messico. Nella notte ...

VELVET COLLECTION/ Anticipazioni ultima puntata stasera 3 agosto 2018 e finale di stagione : Raul muore? : VELVET COLLECTION: le Anticipazioni dell'ultima puntata in onda oggi, venerdì 3 agosto, in prima serata su Raiuno. Per Clara e Mateo è arrivato il momento di una scelta.(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 23:22:00 GMT)

Le Verità Nascoste / Anticipazioni 3 agosto : la morte di Cirilo svela l'identità di Paula (finale di stagione) : Le Verità Nascoste, Anticipazioni ultima puntta 3 agosto 2018: Fernando rivela che cosa è accaduto alla vera Paula, in seguito all'arresto. Finale di stagione(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 23:01:00 GMT)

