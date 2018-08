La rivolta del sessanta per cento del pil contro il decreto dignità

LIVE Nuoto - Europei 2018 in DIRETTA : Pizzini e rivolta a caccia del podio. Italia outsider nella mista mista : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2018 DI OGGI (LUNEDI’ 6 AGOSTO) Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow. Un’altra giornata interessante si prospetta per i colori azzurri. Simone Sabbioni e Luca Pizzini saranno gli osservati speciali negli atti conclusivi dei 100 dorso uomini e dei 200 rana maschili. Il romagnolo, dopo aver ...

Vaccini - rivolta dell'Ordine dei medici : «No al rinvio dell'obbligo per l'iscrizione a scuola» : «No al rinvio di un anno dell'obbligo di presentare i certificati vaccinali per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi». È la posizione espressa dal...

Vaccini - rivolta dell'Ordine dei medici : 'No al rinvio dell'obbligo per l'iscrizione a scuola' : 'Tutto il mondo medico e scientifico si sta mobilitando contro il folle rinvio dell'obbligatorietà dei Vaccini. È una scelta dissennata, operata con uno strumento non idoneo come il milleproroghe. A ...

Caso Bonucci - la rivolta - ingiusta - dei tifosi della Juventus : Adesso, premesso che ancora non c'è nulla di ufficiale, sembra davvero folle criticare la dirigenza bianconera nell'anno in cui ha portato il calciatore più forte al mondo allo Stadium. Le critiche a ...

Caso Bonucci - la rivolta (ingiusta) dei tifosi della Juventus : Juventus, criticare Marotta e Paratici sembra davvero assurdo, ma in merito al Caso Bonucci sta avvenendo proprio questo… Il Caso Bonucci si sta accendendo su più fronti. Dopo la richiesta del calciatore di voler tornare alla Juventus, i tifosi del Milan hanno inveito contro il capitano rossonero, chiedendo che lasci il club e dunque la fascia al più presto. Quella rossonera però non è stata l’unica protesta, dato che anche i ...

Mattia Caldara - la rivolta dei tifosi della Juventus : 'Non si tocca' : La decisione di Leonardo Bonucci di tornare alla Juventus sembra essere stata accettata più o meno da tutti , tranne che da qualche tifoso bianconero, . Per concludere questo affare, però, la squadra ...

Napoli - la rivolta della Curva A : striscioni contro De Laurentiis : Uno striscione enorme davanti al Maschio Angioino, il monumento simbolo della città. Un altro, più piccolo, a qualche chilometro di distanza. È la rivolta degli ultrà...

La rivolta del Nordest : "La Lega ci ha svenduto per il decreto Di Maio" : 'Risponderemo con i fatti', ha aggiunto il viceministro leghista dell'Economia, Massimo Garavaglia. 'Accogliamo di buon grado l'apertura', ha dichiarato il presidente di Confindustria Veneto, Matteo ...

Mura - deputato-skipper del M5S 'Assente alla Camera Faccio politica in barca'. rivolta sui social 'Si dimetta' : Né nel mondo politico: l'eurodeputata del Pd Pina Picierno ne chiede le dimissioni. E collega la vicenda alla esternazione di Roberto Casaleggio sull'inutilità del Parlamento. 'Evidentemente le ...

Legionella - Bresso chiude la fontana del "Parco Renzo rivolta" : Bresso , Milano, , 18 luglio 2018 " La fontana circolare del centrale "Parco Renzo Rivolta" di via Vittorio Veneto sarà chiusa : è questo il primo provvedimento del sindaco bressese Simone Cairo tra ...

Siria - Assad prende il controllo di Daraa : fu la culla della rivolta popolare del 2011 : Dopo sei anni e mezzo il governo Siriano ha ripreso il controllo militare e amministrativo di tutta la città di Daraa, capoluogo al confine con la Giordania e culla della rivolta popolare scoppiata in Siria nella primavera del 2011. Nel più ampio contesto di una guerra civile e regionale che finora ha ucciso almeno mezzo milione di persone e ha causato lo sfollamento e la fuga di 13 milioni di civili, dal marzo del 2012 Daraa era rimasta divisa ...

I parlamentari M5S in rivolta contro le nuove regole sulla restituzione delle indennità : "Stipendi spolpati" : Malcontento, lamentele, malumori. Le nuove regole sulla restituzione delle indennità parlamentari creano scompiglio tra i parlamentari 5 Stelle che, secondo quanto riporta Repubblica, temono una decurtazione troppo consistente dei loro stipendi.Scrive Repubblica:"In fila in banca per pagare, con le 'prove' dei versamenti effettuati da girare all'ufficio comunicazione che poi dovrà allestire il nuovo sito Tirendiconto no pochi ...

Roma - la rivolta del Laurentino 38 : cassonetti rovesciati in strada e traffico bloccato : Al Laurentino 38 nel tardo pomeriggio di ieri un gruppo di residenti, infuriati per la spazzatura non raccolta negli ultimi giorni, ha rovesciato i cassonetti per strada e fermare il traffico. ...