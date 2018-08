La prima volta del ministro Bonisoli a Cinecittà

Ariana Grande ha cantato per la prima volta “Sweetener” con la sua band ed è al settimo cielo : A dir poco felicissima The post Ariana Grande ha cantato per la prima volta “Sweetener” con la sua band ed è al settimo cielo appeared first on News Mtv Italia.

Calcutta : la prima volta all’Arena di Verona : E così, anche Edoardo D’Erme, in arte Calcutta, lunedì 6 agosto ha cantato per la prima volta all’Arena di Verona. Non era nei suoi piani e neanche nelle sue intenzioni. Ce lo aveva detto: «Non li avrei fatti questi concerti, non così. Ho litigato con il mio staff. C’è troppa responsabilità in quei luoghi e troppa gente che penserà male». LEGGI ANCHECalcutta: «Quasi quasi scappo dal palco» Non possiamo sapere se qualcuno ha pensato male davvero, ...

MotoGp - Petrucci e la fine preventiva dei suoi test a Brno : “si è rotto un tubo - per una volta abbiamo finito prima” : Danilo Petrucci anticipa la fine della sessione di test sul circuito di Brno, il pilota italiano parla dopo il lavoro fatto sulla sua moto Nonostante ieri sia sceso in pista il Gp Repubblica Ceca, che ha visto trionfare Andrea Dovizioso, ancora oggi sul circuito di Brno i piloti stanno mettendo alla prova le loro due ruote. I protagonisti del Motomondiale 2018 sono impegnati infatti nella sessione di test di Brno, che però si ...

Niccolò Bettarini mostra per la prima volta i segni delle coltellate su Instagram : Dopo la terribile aggressione subita fuori da una discoteca di Milano, Niccolò Bettarini mostra per la prima volta i segni delle coltellate. Lo fa su Instagram, dove in queste settimane ha lanciato diversi messaggi importanti, mostrando il suo ritorno alla normalità dopo il ricovero d’urgenza in ospedale e una delicata operazione alla mano. Il 1 luglio scorso il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini è stato aggredito fuori dalla ...

Eric Balfour papà per la prima volta : 41enne attore amEricano, recentemente visto in oltre 70 episodi di Haven, Eric Balfour ha annunciato sui social la nascita del primogenito, avuto da Erin Chiamulon, sua moglie dal 2015."Questo è il giorno più bello della nostra vita e non potremmo essere più felici nel dare il benvenuto nel mondo a questo essere perfetto", hanno commentato i due neo genitori sulle pagine di Us Weekly.prosegui la letturaEric Balfour papà per la prima ...

Demi Lovato parla per la prima volta dal ricovero : “Ho bisogno di tempo per guarire” : Keep fighting The post Demi Lovato parla per la prima volta dal ricovero: “Ho bisogno di tempo per guarire” appeared first on News Mtv Italia.

Football americano - Europei 2018 : la Francia batte l’Austria in rimonta ed è campione d’Europa per la prima volta : La Francia è campione d’Europa di Football americano per la prima volta nella sua storia. I transalpini hanno battuto nella finale giocata a Jenkkifutis, in Finlandia, l’Austria per 28-14 al termine di una partita che li aveva visti in svantaggio a metà gara. Nella seconda parte, però, il parziale è stato di 21-0 in favore della Francia, che si è così presa con merito lo scettro continentale. Erano stati proprio i francesi a passare ...

Moto2 – La ‘prima volta’ di Luca Marini : Il fratellino di Valentino Rossi super a Brno - la pole position è tutta sua! : Luca Marini è il poleman del Gp di Repubblica Ceca, il fratello di Valentino Rossi partirà dalla prima casella in griglia della gara di Moto2 Proprio come Valentino Rossi ottenne la sua prima pole position a 20 anni in Moto2, anche Luca Marini si consacra poleman della classe di mezzo alla stessa età. È del pilota fratello del Dottore la pole position del decimo appuntamento del campionato mondiale di Moto2, che vedrà partire dalla prima ...

Oro storico per le Fate : l'Italia è campione d'Europa a squadre juniores per la prima volta : Per la cronaca la battaglia campale con la Russia è finita 161.063 a 160.363, sette decimi di differenza che pesano oro mentre la Gran Bretagna è terza , 158.931, davanti a una deludente Francia , ...

Parla per la prima volta la mamma di Bin Laden : “Era un bravissimo ragazzo” : Alia Ghanem, madre del "principe del terrore": "Era un bravissimo bambino fino a quando non ha incontrato delle persone che gli hanno fatto il lavaggio del cervello quando era un giovane ventenne".Continua a leggere

Dopo 62 anni pubblicato per la prima volta un racconto inedito di Ernest Hemingway : "A Room on the Garden Side", racconto scritto nel 1956 da Ernest Hemingway, sarà pubblicato per la prima volta Dopo 62 anni dal periodico "Strand Magazine". Il racconto è ambientato a Parigi, al Ritz Hotel durante la Seconda Guerra Mondiale. Il vino, la poesia, la guerra: è un "classico Hemingway".Continua a leggere

Burberry : per la prima volta in 20 anni cambia logo : Per la prima volta in vent'anni Burberry cambia look. La casa di moda inglese celebre per i suoi famosi trench ha rivelato con un post su Instagram il nuovo logo del brand.

Brad Pitt e Jennifer Aniston insieme in un film per la prima volta - forse - : Mi concentro sul mio lavoro, i miei amici, i miei animali e su come possiamo rendere il mondo un posto migliore. Il resto è spazzatura ».