La Polizia Stradale denuncia due persone per immissione | nel territorio italiano | di

Esodo estivo : la Polizia dà lezioni di sicurezza stradale in A35 Brebemi : Si avvicina il periodo dei grandi spostamenti sulle autostrade verso i luoghi di villeggiatura ed essere aggiornati sui comportamenti da tenere al volante risulta fondamentale per la nostra sicurezza e per quella delle persone che viaggiano insieme a noi. In questo ambito A35 Brebemi e Polizia stradale , la cui proficua collaborazione prevede interventi congiunti in materia anche nelle scuole durante l’anno scolastico, hanno ritenuto di mettere a ...

Polizia Stradale - Una notte in pattuglia con gli agenti - VIDEO : Ogni fine settimana si contano ancora tante, troppe vittime della strada. La maggior parte degli incidenti avviene di notte e quasi sempre i protagonisti sono giovani. Le cause sono da ricercare in genere tra alcol e droghe. Il sistema più efficace per contrastare questo fenomeno dagli esiti drammatici sono i controlli. La Polizia stradale da sempre è impegnata in prima linea con le proprie pattuglie. Per capire come agiscono e con che ...