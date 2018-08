La partita difficile di Renzi per trovare un’alternativa a Zingaretti

Nomine Rai - la difficile partita a scacchi tra Lega e M5s : L'intesa sembra lontana per i vertici della tv di Stato. Venerdì la prossima riunione. Intanto oggi l'assemblea di Cdp è chiamata l'accordo di governo con la nomina di Alessandro Palermo come neo ad e ...

La partita più difficile del Viminale : l'interventismo della Guardia Costiera : Mattarella sarà un problema, ma la vera spina nel fianco di Matteo Salvini si chiama Guardia Costiera . Una Guardia Costiera che per due volte, e sempre in seguito alle attività del pattugliatore Diciotti, si ritrova nel mirino del ministro dell'Interno. La prima volta fu l'11 giugno scorso. Allora, nel pieno della crisi "Aquarius", il pattugliatore scaricò a Catania 937 migranti prelevati nel corso di sette operazioni effettuate in prossimità ...

La partita più difficile dei 12 piccoli calciatori intrappolati in Thailandia : Non gli importa il giudizio del mondo, ma di non perdere i suoi ragazzi perché non riuscirebbe mai e poi mai a perdonarselo. Adesso non devono vincere una partita, devono affrontare la sfida che ...