La pacchia sta finendo per Tulliani&co

È finita la pacchia. Saggio antisfascista di Pier Carlo Padoan : La nostra economia vive una situazione di elevata incertezza, non solo per come è in questo momento ma soprattutto per come si troverà domani. Tra breve. Di fronte al paese c’è più di una strada: siamo a un bivio. C’è una via di continuità, che non significa chiaramente stare fermi ma che anzi richi

Rita Pavone e la montante - pacchiana - nostalgia per Prima Repubblica : Di quel mondo perduto non si può riacciuffare che l'ombra, piangendo lacrime dolci su qualche vecchio sceneggiato Rai; ma l'impuntatura caparbia e disperata di riportarlo in vita renderà necessaria ...

Immigrazione - Roberto Fico demolito da Andrea Delmastro : 'Se questa non è una pacchia...' : 'Ricordo al presidente Fico che lo Stato italiano spende per ogni migrante più del doppio che per un pensionato sociale italiano. Se per i migranti non è pacchia , cos'è per i pensionati sociali ...

In arrivo 2 navi Ong - Salvini : sbarchino altrove - la pacchia è strafinita | Lifeline : 'Fascista - ora ci dicano dove andare' : Stretta sulle Ong - La presa di posizione del ministro dell'Interno è allineata a quella del governo, per cui è necessaria una stretta sulle Ong. Lo ha sottolineato il sottosegretario alla presidenza ...

Il corteo antirazzista avverte Salvini : "La pacchia è finita" : Lungo le vie del centro di Milano la manifestazione antirazzista per Soumaila Sacko, il maliano di 29 anni ucciso il 2 giugno in provincia di Vibo Valentia. Sono circa un migliaio i presenti al corteo.

Governo - Gene Gnocchi : “Salvini ha lanciato il ‘Gratta e resta’ per gli immigrati : scopri se per te la pacchia continua” : “Non dimentichiamo che Salvini ha rilanciato un suo cavallo di battaglia della campagna elettorale: il ‘Gratta e resta’ per gli immigrati. Se gratti e trovi ‘resta’, la pacchia continua. Sennò föra di ball”. Così Gene Gnocchi nella consueta copertina a DiMartedì, in onda su La7 con Giovanni Floris. L'articolo Governo, Gene Gnocchi: “Salvini ha lanciato il ‘Gratta e resta’ per gli immigrati: ...

Migranti - Salvini insiste : “La pacchia è strafinita. Basta coi clandestini in albergo a guardare la tv” : “Confermo che è strafinita la pacchia per chi ha mangiato per anni alle spalle del prossimo: ci sono 170mila presunti profughi che stanno in albergo a guardare al tv”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, al Senato. “Oggi a Lussemburgo – ha aggiunto Salvini – abbiamo fermato una controriforma” sul Regolamento di Dublino “che avrebbe ulteriormente penalizzato l’Italia. Non ...

Matteo Salvini a valanga su immigrati - Saviano e Renzi : 'pacchia finita? No - stra-finita. In 170mila stanno...' : Nel giorno della fiducia a Giuseppe Conte , Matteo Salvini ha parlato poco. Poche parole, ma pesantissime, ovviamente sull'emergenza sbarchi e sull'immigrazione. Come titolava oggi Libero , 'Salvini ...