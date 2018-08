La pacchia deve finire

huffingtonpost

(Di martedì 7 agosto 2018) 16 morti in 3 giorni. Dopo avere partecipato e organizzato per anni campagne di informazione, controinformazione o boicottaggio di prodotti palesemente ottenuti grazie allo sfruttamento del lavoro e alla distruzione ambientale mi chiedo e rilancio: a quando un "marchio" sui pomodori italiani? Ma non DOP o IGP, piuttosto una garanzia sulla correttezza rispetto a lavoratori e ambiente.La retorica stucchevole dei cuochi stellati, o finti tali, che a tutte le ore pontificano sul mitizzato "territorio", sulla superiorità sempre e comunque del prodotto "italiano" rispetto al resto del mondo, alimenta la cortina fumogena sulle pratiche di una certa agricoltura che prospera grazie al caporalato e all'uso dei sostanze vietate. Raggirando l'Inps con le assunzioni in "grigio" (ti assumo formalmente per una cifra, ma poi tu mi restituisci una parte della busta paga) o direttamente in ...